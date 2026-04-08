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ПВТ и Клуб венчурных инвесторов подписали соглашение о сотрудничестве

08 апреля 2026 07:32
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Секретариат Наблюдательного совета Парка высоких технологий и Клуб венчурных инвесторов подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ направлен на дальнейшее развитие стартап-экосистемы и укрепление инновационной среды в стране. Соглашение стало продолжением работы по созданию условий для роста технологических проектов: развитию образовательных инициатив, экспертной поддержки и площадок для обмена опытом.

ПВТ и Клуб венчурных инвесторов подписали соглашение о сотрудничестве-2

Пул инвесторов, готовых финансировать белорусские стартапы, начал формироваться после запуска венчурной академии в конце 2025 года. Новый этап закрепляет долгосрочное партнерство сторон. Сотрудничество охватит ключевые направления – встречи с бизнес-сообществом, консультации для стартапов, популяризацию инновационного предпринимательства и развитие кадрового потенциала.

Особое внимание уделят привлечению венчурных инвестиций, включая зарубежные. Перспективным направлением станет развитие венчурной академии внутри инвестиционного сообщества. Опытные инвесторы смогут делиться практикой с теми, кто только планирует работать со стартапами, что позволит расширить рынок и увеличить объем финансирования перспективных проектов.

Резиденты ПВТ займутся цифровой трансформацией экономики и соцсферы Беларуси.

# Парк высоких технологий

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