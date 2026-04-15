Итоги работы ПВТ за 2025 год подвели в Совете Министров

Рост ключевых показателей, увеличение выручки и расширение экспортных направлений. В правительстве на заседании Наблюдательного совета ПВТ подвели итоги работы Парка высоких технологий за 2025 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отметил премьер-министр Александр Турчин, в 2025-м зафиксирована положительная динамика по числу новых резидентов, присоединившихся к Парку высоких технологий. Это свидетельствует о сохраняющемся интересе к площадке со стороны IT-компаний и инвесторов. По итогам года отмечен и рост финансовых показателей. Выручка ПВТ на внутреннем рынке увеличилась более чем на 20 % и составила 8 миллиардов 600 миллионов рублей. Компании-резиденты укрепляют свои позиции и демонстрируют большую устойчивость и уверенность в работе. Это в свою очередь оказывает положительное влияние не только на развитие самого ПВТ, но и на экономику страны в целом.

Анна Рябова, начальник секретариата Наблюдательного совета Парка высоких технологий:

У нас сегодня, наверное, ключевое – отчет за 2025 год. Мы завершаем наконец тему по поддержке наших стартап-точек в партнерских вузах. Мы уже когда-то касались этой темы и говорили, что это движение мы начали координировать и с разрешения Набсовета взяли инициативу, чтобы поддержать точки, в которых рождаются самые первые стартапы. А потом они постепенно поднимаются все выше и развиваются. Вот сегодня 13 наших партнерских вузов получают финансирование по поддержке этих ячеек стартапов. Поддержка стартап-движения – одно из направлений, которое продолжат активно развивать в ПВТ и в 2026 году. Кроме того, в планах Парка высоких технологий создание офиса цифровизации, а также утверждение положения порядка работы криптобанков с токенами. К слову, география претендентов и кандидатов на открытие криптобанков в Беларуси сегодня достаточно широкая. Это не только страны наших ближайших соседей, но также Азии и Европы.