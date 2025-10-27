Вопрос приёма ещё 40 резидентов в ПВТ рассмотрели на заседании в правительстве

Рекордный рост числа резидентов, регулирование криптосферы и меры поддержки одаренной молодежи – эти темы обсудили на заседании Наблюдательного совета Парка высоких технологий, которое прошло в правительстве под председательством премьер-министра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особое внимание – развитию криптоиндустрии, которая требует взвешенного подхода. Александр Турчин подчеркнул, что важно разобраться в этом вопросе и найти сбалансированное решение, которое обеспечит развитие и защитит экономические интересы государства.

Сейчас в ПВТ продолжается работа по внедрению новых норм, регулирующих деятельность крипторезидентов для повышения стандартов безопасности и прозрачности на рынке.