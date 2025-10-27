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Вопрос приёма ещё 40 резидентов в ПВТ рассмотрели на заседании в правительстве

27 октября 2025 16:43
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Рекордный рост числа резидентов, регулирование криптосферы и меры поддержки одаренной молодежи – эти темы обсудили на заседании Наблюдательного совета Парка высоких технологий, которое прошло в правительстве под председательством премьер-министра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вопрос приёма ещё 40 резидентов в ПВТ рассмотрели на заседании в правительстве-2

Особое внимание – развитию криптоиндустрии, которая требует взвешенного подхода. Александр Турчин подчеркнул, что важно разобраться в этом вопросе и найти сбалансированное решение, которое обеспечит развитие и защитит экономические интересы государства. 

Сейчас в ПВТ продолжается работа по внедрению новых норм, регулирующих деятельность крипторезидентов для повышения стандартов безопасности и прозрачности на рынке.

Вопрос приёма ещё 40 резидентов в ПВТ рассмотрели на заседании в правительстве-4

С начала года в Парке высоких технологий было зарегистрировано более 100 новых резидентов. А сегодня на заседании был рассмотрен вопрос о приеме еще более 40 компаний.

Вопрос приёма ещё 40 резидентов в ПВТ рассмотрели на заседании в правительстве-6

Анна Рябова, начальник секретариата Наблюдательного совета ПВТ:
Парк является привычной точкой притяжения для всех инновационно активных и молодых компаний. Поэтому, наверное, сегодня у нас новая волна, новый всплеск, новый приступ активности по-хорошему, который привел к такому росту резидентов.

Вопрос приёма ещё 40 резидентов в ПВТ рассмотрели на заседании в правительстве-8

Также не обошли стороной тему поддержки молодых талантов и стартапов, которые были охарактеризованы как «очень перспективное» направление для развития белорусской IT-индустрии.

# Государственная политика # Правительство Беларуси # Парк высоких технологий # Анна Рябова

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