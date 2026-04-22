В ПВТ определили три ключевых направления развития на 2026 год

В Парке высоких технологий определили три ключевых направления развития на 2026 год. Первое – дальнейшее увеличение числа резидентов. С начала 2026 года подано около 60 заявок на вступление. Сейчас в ПВТ уже более тысячи компаний, и новые участники рассматриваются как дополнительный ресурс для роста экспорта и расширения компетенций отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Второй важный блок – развитие стартап-движения. Молодые команды получают поддержку на ранних этапах, их учат работать на международных рынках, формировать конкурентоспособные продукты и привлекать финансирование, включая венчурные инвестиции. Это направление должно обеспечить появление новых технологических компаний и усилить позиции белорусского IT.

Третий вектор – диверсификация экспорта. Сегодня резиденты ПВТ поставляют свои решения более чем в 150 стран. Помимо традиционных рынков – государств ЕАЭС и западных стран – активно открываются новые направления. Политические и деловые контакты расширяют возможности в странах Азии, Африки и Латинской Америки. Там растет узнаваемость белорусских компаний, что увеличивает потенциал для продвижения технологий и продуктов. В ПВТ подчеркивают: сочетание этих трех направлений – рост резидентской базы, поддержка стартапов и расширение географии экспорта – формирует основу устойчивого развития отрасли и укрепляет ее позиции на глобальном рынке.