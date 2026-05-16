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Новости по тегу #Паралимпийские игры

О пути в спорте, технических нюансах и воле к победе – пообщались с Андреем Бабинским
16 мая 2026 13:50

О пути в спорте, технических нюансах и воле к победе – пообщались с Андреем Бабинским

Золото и серебро в одних руках! Узнали, как белорусский лыжник покорил Паралимпийские игры
21 марта 2026 12:52

Золото и серебро в одних руках! Узнали, как белорусский лыжник покорил Паралимпийские игры

Море цветов и приветственный адрес от Президента! Как встретили белорусских паралимпийцев в Минске?
18 марта 2026 17:56

Море цветов и приветственный адрес от Президента! Как встретили белорусских паралимпийцев в Минске?

Белорусские спортсмены вернулись с зимних Паралимпийских игр в Италии
17 марта 2026 20:35

Белорусские спортсмены вернулись с зимних Паралимпийских игр в Италии

Роман Свириденко завоевал серебро на Паралимпийских играх в Италии
11 марта 2026 17:53

Роман Свириденко завоевал серебро на Паралимпийских играх в Италии

Роман Свириденко выиграл золото на зимних Паралимпийских играх в Италии
10 марта 2026 13:50

Роман Свириденко выиграл золото на зимних Паралимпийских играх в Италии

Белорусы поспорят за награды в лыжных гонках на Паралимпиаде-2026
19 февраля 2026 20:08

Белорусы поспорят за награды в лыжных гонках на Паралимпиаде-2026

Белорусские паралимпийцы выступят на главных Играх четырёхлетия в Италии
19 февраля 2026 18:29

Белорусские паралимпийцы выступят на главных Играх четырёхлетия в Италии

Белорусы готовятся к Паралимпийским играм с государственной символикой
02 октября 2025 18:06

Белорусы готовятся к Паралимпийским играм с государственной символикой

Международный паралимпийский комитет возобновил членство Беларуси и России
27 сентября 2025 12:33

Международный паралимпийский комитет возобновил членство Беларуси и России

Представлены факелы зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года
14 апреля 2025 19:06

Представлены факелы зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года

Как Геннадий Вишняков воспитывает олимпийских чемпионов? Разговор с заслуженным тренером
17 января 2025 14:21

Как Геннадий Вишняков воспитывает олимпийских чемпионов? Разговор с заслуженным тренером