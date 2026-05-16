Новости по тегу #Паралимпийские игры

Как не сломаться, когда мир рухнул? В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Андрей Бабинский.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Роман Свириденко, паралимпийский чемпион.
Хлеб, соль, громкие аплодисменты, море цветов и приветственный адрес от главы государства – так встречали ребят вернувшихся с главного форума.
Белорусские паралимпийцы завоевали две медали на главных стартах четырехлетия в Италии. Сейчас на счету отечественных спортсменов всего 37 олимпийских наград. Герой нынешней Паралимпиады – лыжник Роман Свириденко.
Наш лыжник показал второе время в гонке с раздельного старта. Дистанцию в 10 километров он преодолел за 27 минут, 38 секунд и 4 сотые.
Белорусу не было равных в спринте в лыжных гонках.
Белорусские паралимпийцы отправились на зимние Игры четырехлетия.
Международный паралимпийский комитет и федерация лыжных гонок официально пригасили наших атлетов.
Такое решение было принято на Генеральной ассамблее Международного олимпийского комитета в Сеуле.
Это позволит отечественным паралимпийцам вновь участвовать с флагом, гимном и национальной символикой в международных соревнованиях, включая Паралимпийские игры.
Их дизайн является данью уважения к совершенству итальянского дизайна и представляет собой сочетание технологий, инноваций и устойчивости.
Последние Паралимпийские игры в Париже дали возможность моей команде выступить феноменально.
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