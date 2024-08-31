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Игорь Бокий стал трёхкратным чемпионом Паралимпийских игр в Париже

31 августа 2024 17:11
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Игорь Бокий – трехкратный чемпион Паралимпийских игр в Париже. На сей раз белорусу не было равных на самой изматывающей дистанции – 400 метров, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Игорь Бокий стал трёхкратным чемпионом Паралимпийских игр в Париже-1

Лидирующая группа определилась сразу. Трио лучших пловцов долгое время шло ровно. А развязка наступила на последней стометровке. Белорус активно включился в борьбу и с каждым новым движением вырывал преимущество. Особенно мощно наш земляк накатил на финише. За что и был вознагражден третьим золотом в столице Франции.

Таким образом, Бокий выиграл все виды программы, в которых участвовал в Париже. Теперь он уже 19-кратный паралимпийский чемпион.

# Паралимпийские игры # Белорусские спортсмены # Плавание

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