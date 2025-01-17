Как Геннадий Вишняков воспитывает олимпийских чемпионов? Разговор с заслуженным тренером

Быть преданным любимому делу. Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь более 50 лет посвятил тренерской работе. Он воспитал не одного чемпиона. И почти 20 лет назад тренер начал работать со спортсменами-паралимпийцами.

В студии – заслуженный тренер Беларуси, старший тренер национальной команды по инваспорту Геннадий Вишняков.

Александр Меженный, ведущий:

На днях вы получили из рук Президента большую награду. Вы один из тех счастливчиков, которые своим трудом заслужили эту награду, как никто другой.