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Как Геннадий Вишняков воспитывает олимпийских чемпионов? Разговор с заслуженным тренером

17 января 2025 14:21
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Быть преданным любимому делу. Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь более 50 лет посвятил тренерской работе. Он воспитал не одного чемпиона. И почти 20 лет назад тренер начал работать со спортсменами-паралимпийцами.

В студии – заслуженный тренер Беларуси, старший тренер национальной команды по инваспорту Геннадий Вишняков.

Александр Меженный, ведущий:
На днях вы получили из рук Президента большую награду. Вы один из тех счастливчиков, которые своим трудом заслужили эту награду, как никто другой.

Как Геннадий Вишняков воспитывает олимпийских чемпионов? Разговор с заслуженным тренером-2

Геннадий Вишняков, заслуженный тренер Беларуси:
Эта награда для меня действительно очень дорога. Если главой государства оценена вся моя долгая деятельность тренера, те достижения, которых я достиг за эти годы. Они немалые. Последние Паралимпийские игры в Париже дали возможность моей команде выступить феноменально. Шесть пловцов было в составе делегации. Завоевано семь медалей, из них шесть золотых и одна серебряная. Лидером нашей команды был Игорь Бокий, который смог завоевать пять золотых медалей и установить выдающийся мировой рекорд.

Подробности в видео.

# Белорусские спортсмены # Паралимпийские игры # Плавание # Геннадий Вишняков

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