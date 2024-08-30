Игорь Бокий завоевал второе золото Паралимпиады в Париже

В главный заплыв наш земляк вышел со второй позиции, уступив в квалификации россиянину чуть менее секунды. Но было видно: спортсмен вполне может добавить. Так и случилось в вечерней сессии. Бокий стартовал по пятой воде и на развороте был лучшим. Но отрыв значился скорее символическим. Вторая часть дистанции выдалась просто отменной. С каждым гребком белорус все больше уходил от конкурентов. В итоге на финише превосходство соотечественника составило больше секунды. Он чуть не достиг мирового рекорда. Данное золото стало для Бокия уже вторым в столице Франции. Накануне он не знал равных на 100 метрах баттерфляем. Всего же в послужной коллекции 18 наград наивысшей пробы.