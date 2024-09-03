Лукашенко поздравил белорусского пловца Щелканова с золотом Паралимпийских игр

Ни дня без громких побед. Белорусские паралимпийцы вновь пополнили копилку наград, завоеванных в Париже. 3 сентября триумфатором стал 23-летний Егор Щелканов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вечернюю программу соревнований в бассейне открывал финал на дистанции 100 метров на спине в классе S9. И нашему спортсмену не было равных. Результат – 1 минута и 76 сотых секунды, что на четверть секунды быстрее предыдущего паралимпийского рекорда. С успехом белорусского пловца поздравил Президент.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Дорогой Егор! Поздравляю с завоеванием золотой медали на Паралимпийских играх в Париже. Проявив высокое спортивное мастерство и волю к победе, ты превзошел свой успех на Паралимпиаде 2021 года в Токио. Такой результат под силу только самым талантливым, целеустремленным и трудолюбивым. Желаю крепкого здоровья, благополучия и новых больших побед.

Паралимпиада продолжается. В 20:00 по минскому времени стартует финальный заплыв на дистанции 200 метров комплексным плаванием, где за пятым для себя парижским золотом поплывет уже 20-кратный чемпион Паралимпийских игр Игорь Бокий.