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Лукашенко поздравил белорусского пловца Щелканова с золотом Паралимпийских игр

03 сентября 2024 17:03
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Ни дня без громких побед. Белорусские паралимпийцы вновь пополнили копилку наград, завоеванных в Париже. 3 сентября триумфатором стал 23-летний Егор Щелканов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил белорусского пловца Щелканова с золотом Паралимпийских игр-2

Вечернюю программу соревнований в бассейне открывал финал на дистанции 100 метров на спине в классе S9. И нашему спортсмену не было равных. Результат – 1 минута и 76 сотых секунды, что на четверть секунды быстрее предыдущего паралимпийского рекорда. С успехом белорусского пловца поздравил Президент.

Лукашенко поздравил белорусского пловца Щелканова с золотом Паралимпийских игр-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Дорогой Егор! Поздравляю с завоеванием золотой медали на Паралимпийских играх в Париже. Проявив высокое спортивное мастерство и волю к победе, ты превзошел свой успех на Паралимпиаде 2021 года в Токио. Такой результат под силу только самым талантливым, целеустремленным и трудолюбивым. Желаю крепкого здоровья, благополучия и новых больших побед.

Паралимпиада продолжается. В 20:00 по минскому времени стартует финальный заплыв на дистанции 200 метров комплексным плаванием, где за пятым для себя парижским золотом поплывет уже 20-кратный чемпион Паралимпийских игр Игорь Бокий.

# Белорусские спортсмены # Александр Лукашенко # Паралимпийские игры

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