В Могилёве чествовали участников Олимпийских и Паралимпийских игр

Участников Олимпийских и Паралимпийских игр чествовали в Могилеве. После стартов в Париже копилка Могилевского региона потяжелела на три медали. Символы спортивного триумфа уроженцы области смогли завоевать в прыжках на батуте и академической гребле, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Кроме этого, на Паралимпиаде случилось историческое событие: 30-летний могилевчанин Игорь Бокий стал самым титулованным спортсменом в истории. Он выиграл пять золотых наград и стал 21-кратным паралимпийским чемпионом. Слова благодарности звучали не только в адрес спортсменов и тренеров, но и всех тех, кто горячо болел за самых родных и близких у экранов. Глава Администрации Президента Дмитрий Крутой отметил, в такие моменты чувствуется монолитность нашей страны и единство народа.

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси: Президент в очередной раз, обсуждая результаты Олимпийских игр, говорит, что какое большое количество медалей разыгрывается в плавании и легкой атлетике. Конечно же, Игорь Бокий доказал верность этого принципа. В нашем олимпийском плавании, с учетом такой серьезной базы, мы от наших пловцов ждем медального дождя.

Евгений Золотой, серебряный призер Олимпийских игр в Париже (академическая гребля):

Мы полноценно готовились к Олимпийским играм. Я там испытал сумасшедшую подготовку и эмоции.

На тренировках многие из спортсменов демонстрируют результаты достойные топовых мировых рейтингов. Это плоды национальной программы по строительству физкультурно-оздоровительных центров и бассейнов.