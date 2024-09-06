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Егор Щелканов занял 8-е место в финале Паралимпиады

06 сентября 2024 20:07
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Егор Щелканов не сумел повторить свой золотой успех на Паралимпийских играх в Париже. Белорус участвовал в финале, где занял 8-е место, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Егор Щелканов занял 8-е место в финале Паралимпиады-1

В решающий заплыв на дистанции 100 метров баттерфляем наш атлет попал с третьим результатом. Но медальные разборки оказались настолько быстрыми, что конкуренцию составить было практически невозможно. Лидер опередил ближайшего преследователя почти на 3 секунды, что на сотне неимоверно много. Щелканов замкнул протокол. На данный момент в активе белорусских паралимпийцев 6 золотых наград, 5 из которых принес Игорь Бокий.

# Паралимпийские игры # Егор Щелканов # Плавание

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