Егор Щелканов занял 8-е место в финале Паралимпиады

Егор Щелканов не сумел повторить свой золотой успех на Паралимпийских играх в Париже. Белорус участвовал в финале, где занял 8-е место, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В решающий заплыв на дистанции 100 метров баттерфляем наш атлет попал с третьим результатом. Но медальные разборки оказались настолько быстрыми, что конкуренцию составить было практически невозможно. Лидер опередил ближайшего преследователя почти на 3 секунды, что на сотне неимоверно много. Щелканов замкнул протокол. На данный момент в активе белорусских паралимпийцев 6 золотых наград, 5 из которых принес Игорь Бокий.