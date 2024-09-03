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Белорус Игорь Бокий завоевал пятое золото Паралимпиады в Париже

03 сентября 2024 19:33
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Белорусские паралимпийцы вновь пополнили копилку наград, завоеванных в Париже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорус Игорь Бокий завоевал пятое золото Паралимпиады в Париже-2

Так, пловец Игорь Бокий в финале на дистанции 200 метров комплексным плаванием в классе S13 финишировал первым и установил мировой рекорд в этой дисциплине. 2 минуты, 2 и 3 сотых секунды. Это уже пятая золотая медаль спортсмена на Играх в Париже.

Лукашенко поздравил белорусского пловца Щелканова с золотом Паралимпийских игр.

# Белорусские спортсмены # Паралимпийские игры

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