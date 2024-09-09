Невероятный успех, который стал возможен благодаря труду и самоотверженности. Вечером 8 сентября в Минск вернулись члены национальной команды по паралимпийским видам спорта и их тренеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выступление на Паралимпиаде в столице Франции Игоря Бокого, Егора Щелканова, Дмитрия Солея стало триумфальным. Поздравляя с победными рекордами спортсменов, Президент поблагодарил их за упорство, характер и высокое мастерство. Беларусь гордится своими паралимпийцами, подчеркнул Александр Лукашенко. Из Парижа наша делегация сперва вылетела в Стамбул, откуда затем отправилась в Минск. На родине атлетов встречали громкими аплодисментами и цветами. Их результаты мотивируют всех, как в спорте, так и в жизни: нет ничего невозможного, нужно стремиться к своей мечте. Победителям вручили адресные поздравления от Президента.

Игорь Бокий, 21-кратный паралимпийский чемпион по плаванию:

Постараюсь и дальше развиваться и завоевывать награды. Насколько будет получаться, узнаем через год. Наша команда очень удачно выступила на этих Играх, и мы считаем, что достигнут хороший результат. Пусть у нас не было флага, но все знали, кто мы, откуда мы, и мы знали, какую страну представляем.

Егор Щелканов, паралимпийский чемпион по плаванию:

Самая ценная награда в моей жизни. Стимул, чтобы показать себя и на других дистанциях. Мы делали акцент на подготовке на спине, надеюсь, что на следующей Паралимпиаде в других способах я тоже буду конкурировать. Эту победу я посвятил маме, семье и всем, кто болел за меня, поддерживал.