Как проходит Паралимпиада и через что пришлось пройти белорусам? Интервью с генсеком Паралимпийского комитета

Паралимпиада в Париже, как, собственно, и Олимпиада, для белорусских спортсменов стала неоднозначной. Пришлось от многого отказаться и приложить титанические силы, чтобы мультифорумы для наших атлетов состоялись. Генсекретарь Паралимпийского комитета Николай Николаевич Шудейко всегда сопровождал нашу команду на главные Игры, однако на этот раз он остался на родине, ведь членство белорусов в этой организации приостановлено. В студии «Спорттаймера» генеральный секретарь Паралимпийского комитета Николай Шудейко.

Юлия Силипицкая, СТВ:

Наши паралимпийцы сейчас на Паралимпиаде. Через что пришлось пройти, чтобы все-таки мы поехали туда? Николай Шудейко, генеральный секретарь Паралимпийского комитета Беларуси:

Было приостановлено наше членство на два года, но мы подали апелляцию. Апелляцию мы выиграли. Был назначен так называемый апелляционный трибунал. Члены этого трибунала – исполком Международного паралимпийского комитета, вроде бы свои люди. Мы хорошо подготовились. Было слушание в Дубае в ОАЭ. Мы выиграли. Во-первых, восстановили нас в членстве и, естественно, разрешили спортсменам участвовать в соревнованиях. Полноправное членство наше было восстановлено, поэтому все санкции были отменены. Мы получили все возможности участвовать. Подробности смотрите в видео.

Николай Шудейко:

Чтобы еще отобраться по спортивному принципу, надо было еще пройти так называемое тестирование на предмет нейтральности. Поэтому, естественно, был выработан регламент, утвержденный исполкомом Международного паралимпийского комитета. Наверное, вы знаете, жесткие все требования и отсутствие символики у нас на униформе, на парадной форме, неисполнение нашего гимна в случае победы, неподнятие Государственного флага. Юлия Силипицкая:

Все-таки эти санкции еще применимы. Николай Шудейко:

Да, применимы. Нам еще необходимо было пройти проверку на соответствие нейтральному статусу. За свой счет. Юлия Силипицкая:

Форма красивая? Николай Шудейко:

Форма красивая. Критерий Международного паралимпийского комитета – все даже оттенки нашей государственной символики, в данном случае Государственного флага, не должны присутствовать, а там была бирюза, наверное, или салатовый. Посчитали, что это оттенок зеленого цвета. Мы сделали фиолетовый, ну и цвет лаванды еще – там у нас вставка, очень красиво.