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Александр Лукашенко поздравил Дмитрия Солея с серебром Паралимпиады

08 сентября 2024 07:48
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Накануне завершились соревнования на Паралимпийских играх для белорусской делегации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 7 сентября не обошлось без громкого успеха.

Дмитрий Солей завоевал серебро на стометровке баттерфляем. По итогам предварительных заплывов, белорус пробился дальше с третьим результатом, а в финале финишировал на втором месте, показав время 57,92 секунды. С успешным выступлением спортсмена поздравил Президент Беларуси.

Александр Лукашенко поздравил Дмитрия Солея с серебром Паралимпиады-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Дорогой Дмитрий! Поздравляю с серебром Паралимпиады в Париже. Искренне рад, что благодаря своему упорству, характеру и высокому спортивному мастерству ты вновь поднялся на пьедестал. Молодец! Желаю крепкого здоровья, благополучия и новых достижений.

Александр Лукашенко поздравил Дмитрия Солея с серебром Паралимпиады-4

Серебряная медаль Дмитрия Солея стала для белорусской команды седьмой наградой Паралимпиады. Ранее пятикратным чемпионом стал Игорь Бокий, еще одно золото добавил Егор Щелканов. Все наши атлеты завершили выступления на Играх и находятся в пути, возвращаясь в Минск.

# Александр Лукашенко # Дмитрий Солей # Паралимпийские игры

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