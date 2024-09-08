Александр Лукашенко поздравил Дмитрия Солея с серебром Паралимпиады

Накануне завершились соревнования на Паралимпийских играх для белорусской делегации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 7 сентября не обошлось без громкого успеха.

Дмитрий Солей завоевал серебро на стометровке баттерфляем. По итогам предварительных заплывов, белорус пробился дальше с третьим результатом, а в финале финишировал на втором месте, показав время 57,92 секунды. С успешным выступлением спортсмена поздравил Президент Беларуси.