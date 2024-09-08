Александр Лукашенко поздравил Дмитрия Солея с серебром Паралимпиады
Накануне завершились соревнования на Паралимпийских играх для белорусской делегации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 7 сентября не обошлось без громкого успеха.
Дмитрий Солей завоевал серебро на стометровке баттерфляем. По итогам предварительных заплывов, белорус пробился дальше с третьим результатом, а в финале финишировал на втором месте, показав время 57,92 секунды. С успешным выступлением спортсмена поздравил Президент Беларуси.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Дорогой Дмитрий! Поздравляю с серебром Паралимпиады в Париже. Искренне рад, что благодаря своему упорству, характеру и высокому спортивному мастерству ты вновь поднялся на пьедестал. Молодец! Желаю крепкого здоровья, благополучия и новых достижений.
Серебряная медаль Дмитрия Солея стала для белорусской команды седьмой наградой Паралимпиады. Ранее пятикратным чемпионом стал Игорь Бокий, еще одно золото добавил Егор Щелканов. Все наши атлеты завершили выступления на Играх и находятся в пути, возвращаясь в Минск.