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Представлены факелы зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года

14 апреля 2025 19:06
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Представлены факелы зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Их дизайн является данью уважения к совершенству итальянского дизайна и представляет собой сочетание технологий, инноваций и устойчивости. Форма и материалы продуманы до мелочей в соответствии с принципами экологичности и уважения к окружающей среде, что делает этот факел не только символом спортивных достижений, но и примером ответственного отношения к будущему. Игры пройдут с 6 по 22 февраля. Всего будет разыграно 116 комплектов наград.

# Паралимпийские игры

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