Новости по тегу #отношения

«Главным маркером того, что отношения идут не в ту сторону и это совершенно не про вас, когда вы начинаете себя на физическом уровне чувствовать плохо».
«Современное общество задает стереотип, что женщина может у нас абсолютно все».
Как подстраховаться? Какие документы, какие юридические процедуры нужно оформлять, чтобы себя защитить?
По данным специалистов, 90% людей хотят казаться успешными, счастливыми перед своими бывшими. При том, что неважно, они сами ушли или их бросили.
Тирания всегда начинается одинаково. Абьюзер влюбляет мгновенно: внимание, забота, ухаживания, но это лишь стратегия.
«Вы можете быть из полной семьи, вы можете абсолютно вырасти в здоровой среде. Вас это никаким образом не убережет от того, что вы можете столкнуться с абьюзивным отношением к себе».
«Я надевала маску на себя и делала вид, что я такая крутая, что мне все равно, что я могу им дать отпор. Но, конечно, приходила домой и одна сидела в углу, плакала».
«Зачастую, когда уже самая последняя стадия, нужна и требуется помощь психиатра и фармакологическая поддержка, чтобы человек просто вышел из этой зависимости».
«Иногда устанешь, расстроишься, и ребеночек подойдет, тебя обнимет, чувствует очень».
«Можно сказать, что это такой взаимный танец, и люди подбираются по своим травмам».
Мужчина пригласил женщину в ресторан. Должен ли он за ней заехать по правилам этикета?
Если на старте договорились, что ответственность пополам, тогда понятно, как строить отношения с этим мужчиной.
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