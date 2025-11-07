Как распознать травлю в школе – жертва буллинга поделилась своей историей

Несколько лет назад эта история потрясла Брест. В общежитии колледжа несколько студенток устроили травлю одногруппнице. Девушку унижали, заставляли стоять на коленях. Правда всплыла, когда жертва не выдержала и попробовала свести счеты с жизнью, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Галина Швец, практикующий детский психолог:

Буллинг может быть самый разный. Он может быть как вербальный, то есть ребенка могут постоянно оскорблять, насмехаться, говорить разные ему неприятные слова, высмеивать. Может быть физический буллинг, то есть ребенка могут бить, могут давать ему шлепки, толкать. Может быть даже такой буллинг, когда ребенка игнорируют, когда на ребенка не обращают внимания. Также может быть и материальный, то есть могут брать вещи, какие-то предметы, портить, ломать, прятать. Абьюз начинается раньше, чем многие думают. Уже в школе дети учатся манипулировать, давить и унижать. По статистике, до 30 % подростков в мире сталкиваются с физическим или психологическим насилием в школе.