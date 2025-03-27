Почему девушки выбирают абьюзеров? Поговорили с сексологом про связь жертвы и насильника

По данным МВД, в Беларуси ежегодно за помощью обращается более десяти тысяч людей, которые пострадали от домашнего насилия. Временный приют в нашей стране оказывается в 136 кризисных комнатах для жертв домашнего насилия. На профучете по домашнему насилию состоит около 14 тысяч человек. За этими страшными цифрами стоять боль, слезы, отчаяние, а порой даже смерть.

Наталья Надольская, ведущая: Эти девочки, женщины, которые вступают в брак, у многих ли эти «розовые очки» на глазах? Прощают что-то на начальном этапе и все равно выходят замуж, а потом мама говорит: «А как же ты не видела?»

Вероника Сердюк, руководитель благотворительной организации «Центр поддержки семьи и материнства «Матуля»:

На самом деле, в конфетно-букетный период и в первоначальное время, когда люди живут вместе, они проходят тот период, когда у обоих «розовые очки» и оба верят в свою лучшую версию себя. Все показывают товар лицом.

Мы еще не говорили про треугольник Карпмана, что люди иногда меняются ролями, и жертва иногда очень-очень накручивает и доводит насильника до эксцесса. Можно сказать, что это такой взаимный танец, и люди подбираются по своим травмам. И так сказать, что ни с того, ни с сего случайно выбрал агрессора – такое редко бывает, потому что есть какие-то моменты, которые не считываются, иррациональные моменты. Когда родители говорят: «Как ты так?» – на самом деле, это вопрос к родителям, какое было воспитание в семье. Получается, что мы все связаны и жертва с агрессором тоже связаны.