С чего начинается абьюз? Психологи о стратегиях манипуляторов и «красных флагах» в отношениях

Абьюз начинается не с удара. Сначала мелкие ограничения, подозрения, проверка, контроль, потом полная изоляция. Человек перестает быть личностью, превращаясь в тень рядом с тем, кто называет это заботой, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Виктория Протас, кризисный психолог:

Как выглядит женщина после хороших психопатических взаимоотношений? Никак. Фарш, честно. То есть собираем по кусочкам. Они становятся другими людьми. Человек, который прошел через испытание – это герой. Просто сразу покупайте себе «Оскар» и ставьте на полку. Вы герой. Урок пройден, больше я не хочу и туда никогда не вступлю.

Насилие не делает различий между кумиром миллионов и обычной женщиной. Тирания всегда начинается одинаково. Абьюзер влюбляет мгновенно: внимание, забота, ухаживания. Но это лишь стратегия.