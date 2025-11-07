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С чего начинается абьюз? Психологи о стратегиях манипуляторов и «красных флагах» в отношениях

07 ноября 2025 16:23
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Абьюз начинается не с удара. Сначала мелкие ограничения, подозрения, проверка, контроль, потом полная изоляция. Человек перестает быть личностью, превращаясь в тень рядом с тем, кто называет это заботой, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

С чего начинается абьюз? Психологи о стратегиях манипуляторов и «красных флагах» в отношениях-2

Виктория Протас, кризисный психолог:
Как выглядит женщина после хороших психопатических взаимоотношений? Никак. Фарш, честно. То есть собираем по кусочкам. Они становятся другими людьми. Человек, который прошел через испытание – это герой. Просто сразу покупайте себе «Оскар» и ставьте на полку. Вы герой. Урок пройден, больше я не хочу и туда никогда не вступлю. 

Насилие не делает различий между кумиром миллионов и обычной женщиной. Тирания всегда начинается одинаково. Абьюзер влюбляет мгновенно: внимание, забота, ухаживания. Но это лишь стратегия.

С чего начинается абьюз? Психологи о стратегиях манипуляторов и «красных флагах» в отношениях-4

Ирина Карпович, психолог:
В самом начале будет очень красиво, все тепло. Более того, впечатление будет создаваться, что это тот человек, которого я искала всю жизнь. Почему так происходит? Психопат – очень расчетливый стратег и манипулятор. Но там отсутствует вот эта самая чувствительность и эмпатия. Вот эта вся красота будет длиться какой-то период времени, когда жертва, партнер, подобно мухе, попадает в паутину к пауку.

Полный контроль не только над человеком, но и над его кошельком. Абьюзер берет в руки семейный бюджет, лишает партнера материальной самостоятельности, запрещает работать или забирает себе зарплату – так начинается экономический абьюз, когда за каждую копейку приходится отчитываться.

Подробности в видео.

# отношения # Насилие # Психология # Ирина Карпович # Виктория Протас

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