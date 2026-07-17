В 2026 году более 160 единиц новой техники пополнят пассажирский автопарк Минска

129 троллейбусов с увеличенным автономным ходом и 35 дизельных автобусов пополнят пассажирский автопарк Минска в 2026 году. Вопросы развития транспортной инфраструктуры столицы обсудили 16 июля в Мингорисполкоме, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Наблюдается ряд обращений граждан в адрес работы городского подвижного состава. Среди основных вопросов – регулярность движения. Перед филиалами Минсктранса поставлены задачи по обеспечению комфортной перевозки пассажиров и улучшению работы транспорта. Важные моменты – ремонт и надлежащее техобслуживание подвижного состава, соблюдение графика рейсов и правильная работа системы климат-контроля в жаркие дни.