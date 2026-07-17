В 2026 году более 160 единиц новой техники пополнят пассажирский автопарк Минска

129 троллейбусов с увеличенным автономным ходом и 35 дизельных автобусов пополнят пассажирский автопарк Минска в 2026 году. Вопросы развития транспортной инфраструктуры столицы обсудили 16 июля в Мингорисполкоме, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Наблюдается ряд обращений граждан в адрес работы городского подвижного состава. Среди основных вопросов – регулярность движения. Перед филиалами Минсктранса поставлены задачи по обеспечению комфортной перевозки пассажиров и улучшению работы транспорта. Важные моменты – ремонт и надлежащее техобслуживание подвижного состава, соблюдение графика рейсов и правильная работа системы климат-контроля в жаркие дни.
Константин Гололобов, генеральный директор ГП «Минсктранс»:
Мы перевозим пассажиров ежедневно – порядка 1 миллиона человек. Наша задача – обеспечить выпуск на линию подвижного состава в соответствии с плановым количеством. Конечно же, это все возможные сервисы, это и работа системы кондиционирования летом, это и работа системы отопления зимой, и бесперебойная работа электротранспорта в зимний период. Те сбойные ситуации, которые происходили в городе Минске, они больше обусловлены погодными условиями. Чтобы минимизировать эти случаи, если не сказать исключить, мы проводим глобальную работу по техническому обслуживанию контактной сети города и кабельной сети города.
Отдельно обсудили кадровый вопрос. За каждым филиалом Минсктранса закреплены учреждения образования, где проводят профориентацию. Также заключают договоры на целевое обучение с колледжами, которые готовят специалистов по ремонту транспорта и обслуживанию энергохозяйства. Планируют ориентировать молодых рабочих на получение смежной профессии – водителя троллейбуса либо автобуса.