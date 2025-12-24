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Сыночки-корзиночки! Какие стереотипы о мужчинах формирует современное общество? Узнали у психолога

24 декабря 2025 17:31
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком. 

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:
Какой стереотип мужчины формирует современное общество? Или какой мейнстрим задает? 

Сыночки-корзиночки! Какие стереотипы о мужчинах формирует современное общество? Узнали у психолога-2

Виктория Протас, семейный психолог, сексолог:
Современное общество задает стереотип, что женщина может у нас абсолютно все. Женщина, понятно, что может все, но вы поймите, что до трех лет сын – это мамин сын, а после трех лет мы отдаем папе. А женщины, к сожалению, вцепились в своих мальчиков и с дрожащими руками передают своих сыночек-корзиночек жене.

Жена подхватывает с такими же дрожащими руками и, соответственно, потом жалуется, что не получается семейная жизнь так, как она планирует, и так, как она представляет. Поэтому здесь вопрос назрел остро, потому что не хотят рожать наши девочки от сыночек-корзиночек. И отношение к мужчинам – он бедный, несчастный, у него депрессия. Раньше мужчина завоевал государство, женщина – царица. Сейчас у мужчины осенняя депрессия, от латте у него расстройство.

Ситуация такая, что женщины боятся остаться в одиночестве и не отстаивают свои права. То есть нет требований определенных мужчин. А мужчины расслабились. 

Сыночки-корзиночки! Какие стереотипы о мужчинах формирует современное общество? Узнали у психолога-4

Григорий Азаренок:
А какие права надо еще отстоять? Что еще не отстояли? 

Виктория Протас:
Права на самоидентификацию. Женщина в обществе и работает, и рожает, и добивается, и квартиры покупает, и машины покупает. А мужчина – он приходит зачастую на все готовое. Ну, разве не так? 

Мужчина в семье нужен или женщина способна справиться сама? Мнения.

# Психология # Брак и семья # Григорий Азаренок # отношения # Виктория Протас

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