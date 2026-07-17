Футболисты БАТЭ и минского «Динамо» вышли во второй раунд квалификации Лиги конференции

Сразу три белорусских клуба сыграют во втором раунде квалификации Лиги конференций. Борисовский БАТЭ по сумме двух встреч прошел албанский «Эльбасани», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первая дуэль завершилась вничью – 1:1. Основное и дополнительное время ответного поединка также сильнейшего не выявило. В серии 11-метровых ударов успешнее был отечественный коллектив – 5:4. Теперь борисовчанам предстоит соперничать со швейцарским «Сьоном».

Виталий Рогожкин, главный тренер ФК БАТЭ:

Сил потрачено много, ребята большие молодцы. Вы видели, где-то терпели. И опять же были моменты у нас, когда мы в дополнительное время могли решить исход матча. Но лотерея сегодня была на нашей стороне. Я ребятам в кругу сказал, что они это в финале Кубка делали уже. Просто сегодня надо это сделать еще раз. Могу заверить, что после европейских игр мы вернемся в чемпионат другой командой.

Минское «Динамо» обыграло северомакедонский «Силекс». После номинально домашнего поражения (0:1) в гостях подопечные Александра Шагойко довольно быстро нивелировали отставание. Отличился Евгений Малашевич. В этом противостоянии все также решилось в серии пенальти, которая завершилась в пользу минчан – 6:5. Следующим оппонентом «Динамо» станет азербайджанский «Нефтчи».

Александр Шагойко, главный тренер ФК «Динамо-Минск»:

Мой первый опыт еврокубковый, рад, что он начинается так. Рад, что ребята услышали и выполнили практически все, о чем их просили с учетом первой игры. Будем готовиться. На самом деле на раскачку и какую-то суперподготовку времени не так много.

Чемпион Беларуси «МЛ Витебск» уступил в квалификации Лиги чемпионов румынскому клубу «Университатя». Команда перемещается во второй круг отбора Лиги конференций, где сыграет с черногорской дружиной «Сутьеска».