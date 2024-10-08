Это надо знать каждой! Какие ред флаги помогут распознать мужчину-инфантила на первом свидании?

Психологи и социологи давно говорят о том, что в обществе стало появляться больше инфантильных людей, которые буквально застряли в детстве, подростковом возрасте, не умеют принимать решения и нести за них ответственность, не умеют контролировать свои эмоции и в целом управлять своей жизнью. О том, так ли все печально на самом деле, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Что может быть ред флагами при знакомстве с мужчиной, чтобы понять, что он инфантильный?

Наталия Талай, психолог:

Нежелание брать ответственность. Сейчас вот спорят, кто за кого должен платить в ресторане, – как договорились. Если мужчина пригласил и спрашивает, чем тебя угостить, то понятно, что он платит. А если на старте договорились, что ответственность пополам, тогда понятно, как строить отношения с этим мужчиной. Еще один признак: ему сложно сделать выбор. Когда он не может вступить в защиту свой женщины, то это тоже очень важный признак того, что он не способен брать ответственность за женщину. На первом свидании сложно сказать, что может быть красными флажками. Наталья Надольская:

А внешне можно определить из толпы инфантильного человека?