Это надо знать каждой! Какие ред флаги помогут распознать мужчину-инфантила на первом свидании?
Психологи и социологи давно говорят о том, что в обществе стало появляться больше инфантильных людей, которые буквально застряли в детстве, подростковом возрасте, не умеют принимать решения и нести за них ответственность, не умеют контролировать свои эмоции и в целом управлять своей жизнью. О том, так ли все печально на самом деле, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Что может быть ред флагами при знакомстве с мужчиной, чтобы понять, что он инфантильный?
Наталия Талай, психолог:
Нежелание брать ответственность. Сейчас вот спорят, кто за кого должен платить в ресторане, – как договорились. Если мужчина пригласил и спрашивает, чем тебя угостить, то понятно, что он платит. А если на старте договорились, что ответственность пополам, тогда понятно, как строить отношения с этим мужчиной. Еще один признак: ему сложно сделать выбор. Когда он не может вступить в защиту свой женщины, то это тоже очень важный признак того, что он не способен брать ответственность за женщину. На первом свидании сложно сказать, что может быть красными флажками.
Наталья Надольская:
А внешне можно определить из толпы инфантильного человека?
Илья Хмельницкий, свадебный стилист:
Нельзя. Потому что сейчас век абсолютно разной моды. И сейчас нам диктуют заграничные дизайнеры, также и наши, появляются апсайкл-дизайнеры, которые создают унисекс моду.
Наталия Талай:
Если мужчина неопрятный, то однозначно – он инфантильный. Потому что он даже не может постирать себе одежду и ждет, что кто-то за него это сделает.
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