С каждым ребёнком отношения раскрывались по-новому! Узнали секрет семейного счастья многодетной семьи

Так дружно начинает свой день семья Ефименко. Собираться вместе за завтраком и ужином – традиция. Мама, папа, четыре прекрасные дочки и сын. Скучать никогда не приходится: вместе всегда весело, и точно есть, что обсудить.
Так дружно начинает свой день семья Ефименко. Собираться вместе за завтраком и ужином – традиция. Мама, папа, четыре прекрасные дочки и сын. Скучать никогда не приходится: вместе всегда весело, и точно есть, что обсудить.
Юлия Ефименко, многодетная мама:
Мы каждый ужин в будний день собираемся всей семьей вместе, и на выходных у нас обеды относятся к семейной такой традиции. Мы стараемся вечером поделиться какими-то своими достижениями, какими-то приятными моментами.
Юлия Ефименко:
Такую большую семью мы не планировали. Я, например, одна в семье, и я даже думала, что один ребенок – это много. И как-то у нас одна доченька родилась, и отношения, они как-то раскрывались. Мы следующего ребеночка захотели. И у нас так последовательно, один за одним, родились детки.
Когда царит уют и спокойствие, даже маленькие трудности – не помеха. Секрет гармоничной семьи многодетные родители точно знают. Главное – доверительное общение и желание слышать друг друга.
Юлия Ефименко:
Бывают ссоры, бывают капризы. Естественно, возрастное поведение, но очень много тепла и очень много любви. Иногда устанешь, расстроишься, и ребеночек подойдет, тебя обнимет. Чувствует очень. Это большое счастье – иметь такую большую семью. Я очень рада, что у меня жизнь именно так сложилась.
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