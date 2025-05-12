С каждым ребёнком отношения раскрывались по-новому! Узнали секрет семейного счастья многодетной семьи

Так дружно начинает свой день семья Ефименко. Собираться вместе за завтраком и ужином – традиция. Мама, папа, четыре прекрасные дочки и сын. Скучать никогда не приходится: вместе всегда весело, и точно есть, что обсудить.

Юлия Ефименко, многодетная мама:

Мы каждый ужин в будний день собираемся всей семьей вместе, и на выходных у нас обеды относятся к семейной такой традиции. Мы стараемся вечером поделиться какими-то своими достижениями, какими-то приятными моментами.

Юлия Ефименко:

Такую большую семью мы не планировали. Я, например, одна в семье, и я даже думала, что один ребенок – это много. И как-то у нас одна доченька родилась, и отношения, они как-то раскрывались. Мы следующего ребеночка захотели. И у нас так последовательно, один за одним, родились детки.