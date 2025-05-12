Прямой эфир

С каждым ребёнком отношения раскрывались по-новому! Узнали секрет семейного счастья многодетной семьи

12 мая 2025 14:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Так дружно начинает свой день семья Ефименко. Собираться вместе за завтраком и ужином – традиция. Мама, папа, четыре прекрасные дочки и сын. Скучать никогда не приходится: вместе всегда весело, и точно есть, что обсудить.

С каждым ребёнком отношения раскрывались по-новому! Узнали секрет семейного счастья многодетной семьи-2

Юлия Ефименко, многодетная мама:
Мы каждый ужин в будний день собираемся всей семьей вместе, и на выходных у нас обеды относятся к семейной такой традиции. Мы стараемся вечером поделиться какими-то своими достижениями, какими-то приятными моментами.

С каждым ребёнком отношения раскрывались по-новому! Узнали секрет семейного счастья многодетной семьи-4

Юлия Ефименко:
Такую большую семью мы не планировали. Я, например, одна в семье, и я даже думала, что один ребенок – это много. И как-то у нас одна доченька родилась, и отношения, они как-то раскрывались. Мы следующего ребеночка захотели. И у нас так последовательно, один за одним, родились детки.

С каждым ребёнком отношения раскрывались по-новому! Узнали секрет семейного счастья многодетной семьи-6

Когда царит уют и спокойствие, даже маленькие трудности – не помеха. Секрет гармоничной семьи многодетные родители точно знают. Главное – доверительное общение и желание слышать друг друга.

Юлия Ефименко:
Бывают ссоры, бывают капризы. Естественно, возрастное поведение, но очень много тепла и очень много любви. Иногда устанешь, расстроишься, и ребеночек подойдет, тебя обнимет. Чувствует очень. Это большое счастье – иметь такую большую семью. Я очень рада, что у меня жизнь именно так сложилась.

Подробности – в видео.

# Семья # отношения # Дети # Многодетные семьи в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
С начала 2025-го в Минской области произошло 27 ДТП – 2 ребёнка погибли и 29 получили травмы
12 мая 2025 14:29

С начала 2025-го в Минской области произошло 27 ДТП – 2 ребёнка погибли и 29 получили травмы

В Заславле активно готовятся к проведению областного праздника «Дожинки-2025»
12 мая 2025 14:28

В Заславле активно готовятся к проведению областного праздника «Дожинки-2025»

«Я рад посетить это историческое место» – президент Зимбабве побывал в Брестской крепости
12 мая 2025 13:42

«Я рад посетить это историческое место» – президент Зимбабве побывал в Брестской крепости