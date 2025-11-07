Абьюзер и жертва – психологи о том, почему в токсичные отношения попадают даже сильные люди

Абьюзерами становятся по разным причинам, и одна из них – психические расстройства. Психопатия лишает способности к сочувствию, а нарциссизм заставляет ставить себя выше других и использовать людей для собственных целей. В сочетании эти черты формируют опасное поведение и создают среду, где насилие становится нормой, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Ирина Карпович, психолог: И здесь важно отличать просто нарциссические черты у человека, когда мне нравится быть в центре внимания, при этом это абсолютно здорово. Мне приятно быть душой компании и так далее. Ненормально, когда речь идет о расстройствах личности. Как только партнер перестает давать нарциссу это самое восхищение, эмоциональную подпитку, тут же человек обесценивается, достаточно жестко и даже жестоко выбрасывается из отношений.

Виктория Протас, кризисный психолог: Поэтому все, что касается нарциссов, обратите внимание прежде всего на то, как он относится к себе, к своей семье детско-родительской, в окружении как к другим людям. Вы знаете, у меня была клиентка, которую он повел в замечательный ресторан, и он отчитывал просто мальчика-официанта за то, что не принесли вовремя салфетку. Если он так относится к другим людям, то через какое-то время будет и к вам так относиться.

Существует распространенное мнение, что в абьюзивные отношения попадают только слабые, зависимые и неуверенные люди. Но реальность куда сложнее. Очень часто жертвами становятся как раз наоборот – сильные и психологически устойчивые.

Виктория Протас, кризисный психолог:

Бывают очень тонкие манипуляции, которые вы даже не поймете. И жертвы абьюзера – это, в основном, как раз эмпатичные, интеллектуально развитые люди. Очень часто мои клиенты приходят и говорят: «Ну как я? Я же такая умная, красивая». Образованная девушка попала в эти сети. Вы можете быть из полной семьи, вы можете абсолютно вырасти в здоровой среде. Вас это никаким образом не убережет от того, что вы можете столкнуться с абьюзивным отношением к себе.