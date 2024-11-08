Мужчина должен? Какие правила этикета необходимо соблюдать на свидании
Хорошие манеры, как известно, – пропуск в светскую жизнь. Знание того самого этикета помогает произвести первое незабываемое впечатление. Например, своим внешним видом, умением говорить и правильно поддержать беседу, уверенно себя чувствовать и, конечно же, умением пользоваться предметами. Но так ли это необходимо в XXI веке, оставаться той самой леди или тем самым настоящим джентльменом? Об этом и не только поговорили в ток-шоу «Точки над «i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Мужчина пригласил женщину в ресторан. Должен ли он за ней заехать по правилам этикета?
Алеся Бортич, организатор культурных проектов:
Вы можете договориться о месте встречи. С точки зрения этикета должно все заранее проговариваться – чем раньше, тем лучше. Тем самым вы даете женщине насладиться приглашением, подготовкой. Когда с утра говорят: давай в обед встретимся. Это говорит о том, что человек не планировал изначально проводить встречу. По поводу того, приезжает ли мужчина за тобой или вы уже встречаетесь на месте. Здесь абсолютно прекрасны оба варианта, но мужчина не опаздывает, а леди может опоздать, но только ненадолго.
Светлана Чернова, модель, педагог по дефиле:
Если инициатива о встрече исходит от мужчины, то он должен заехать. Нужно доходить до конца, если это ваша идея встретиться. Вы пригласили женщину и несете полную ответственность.
Алеся Лакина:
А если женщина пригласила? Должна ли она тогда заехать или заплатить за счет?
Ирина Садовская, руководитель школы красоты:
На самом деле приглашающая сторона по этикету должна оплачивать весь вечер или обед. Это прописано в своде правил. Если же вы договариваетесь, что у вас будет обоюдная встреча, тогда все автоматически 50 на 50: и оплата за счет, и каким путем добираться.
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