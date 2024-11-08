Мужчина должен? Какие правила этикета необходимо соблюдать на свидании

Хорошие манеры, как известно, – пропуск в светскую жизнь. Знание того самого этикета помогает произвести первое незабываемое впечатление. Например, своим внешним видом, умением говорить и правильно поддержать беседу, уверенно себя чувствовать и, конечно же, умением пользоваться предметами. Но так ли это необходимо в XXI веке, оставаться той самой леди или тем самым настоящим джентльменом? Об этом и не только поговорили в ток-шоу «Точки над «i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Мужчина пригласил женщину в ресторан. Должен ли он за ней заехать по правилам этикета?

Алеся Бортич, организатор культурных проектов:

Вы можете договориться о месте встречи. С точки зрения этикета должно все заранее проговариваться – чем раньше, тем лучше. Тем самым вы даете женщине насладиться приглашением, подготовкой. Когда с утра говорят: давай в обед встретимся. Это говорит о том, что человек не планировал изначально проводить встречу. По поводу того, приезжает ли мужчина за тобой или вы уже встречаетесь на месте. Здесь абсолютно прекрасны оба варианта, но мужчина не опаздывает, а леди может опоздать, но только ненадолго.

Светлана Чернова, модель, педагог по дефиле:

Если инициатива о встрече исходит от мужчины, то он должен заехать. Нужно доходить до конца, если это ваша идея встретиться. Вы пригласили женщину и несете полную ответственность. Алеся Лакина:

А если женщина пригласила? Должна ли она тогда заехать или заплатить за счет?