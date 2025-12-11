Как обезопасить себя в отношениях – рассказал юрист

Есть такая народная примета. Не накрасилась, нарядилась во все худшее – встретишь бывшего. По данным специалистов, 90% людей хотят казаться успешными, счастливыми перед своими бывшими. Почему так происходит? И правда ли, что возвращаться к бывшим – это примета плохая и идея нехорошая? Стоит ли поддерживать дружеские отношения или лучше расстаться, «с глаз долой – из сердца вон»? На эти вопросы попытались ответить с гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».
Бывшие: стоит ли давать отношениям второй шанс?
Ольга Бурлакова, ведущая:
Многие люди живут вне брака, создают так называемые гражданские отношения, семьи, а потом расстаются. У них тоже потом возникают неприязненные отношения, потому что жили-жили, наживали, а потом разошлись: а где мои права, а где мое все? И потраченная молодость, и потраченные зарплаты за 10 лет. Как сохранить в любой ситуации хотя бы человечность?
Инна Слобина, адвокат Специализированной юридической консультации г. Минска:
Здесь партнеры не защищены друг от друга. Потому что, если нет брака, соответственно, у них нет совместно нажитого имущества. В этом случае надо делать финансовую подушку безопасности. Не надо бояться говорить «нет». Надо говорить, что у меня будет отдельный счет. Если оформлять какую-то недвижимость, то четко оформлять на себя, договариваться, можно оформлять долями. Сохранять договоры купли-продажи на недвижимость для того, чтобы себя потом обезопасить.
Ольга Бурлакова, ведущая:
Что все-таки следует предпринять, пока еще бывший не бывший, а настоящий. Как подстраховаться?
Инна Слобина:
В первую очередь, конечно, это брачный договор. Если вдруг получится уговорить во время брака или перед заключением брака, то это, конечно, замечательно. Более того, можно сделать соглашение о разделе имущества. Это все нотариально заверяется. Обе стороны договариваются.
Подробности в видео.