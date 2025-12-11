Как обезопасить себя в отношениях – рассказал юрист

Есть такая народная примета. Не накрасилась, нарядилась во все худшее – встретишь бывшего. По данным специалистов, 90% людей хотят казаться успешными, счастливыми перед своими бывшими. Почему так происходит? И правда ли, что возвращаться к бывшим – это примета плохая и идея нехорошая? Стоит ли поддерживать дружеские отношения или лучше расстаться, «с глаз долой – из сердца вон»? На эти вопросы попытались ответить с гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».

Бывшие: стоит ли давать отношениям второй шанс?

Ольга Бурлакова, ведущая:

Многие люди живут вне брака, создают так называемые гражданские отношения, семьи, а потом расстаются. У них тоже потом возникают неприязненные отношения, потому что жили-жили, наживали, а потом разошлись: а где мои права, а где мое все? И потраченная молодость, и потраченные зарплаты за 10 лет. Как сохранить в любой ситуации хотя бы человечность?