Бывшие: стоит ли давать отношениям второй шанс?

Есть такая народная примета. Не накрасилась, нарядилась во все худшее – встретишь бывшего. По данным специалистов, 90% людей хотят казаться успешными, счастливыми перед своими бывшими. Почему так происходит? И правда ли, что возвращаться к бывшим – это плохая примета и идея нехорошая? Стоит ли поддерживать дружеские отношения или лучше расстаться, «с глаз долой – из сердца вон»? На эти вопросы попытались ответить с гостями в студии ток-шоу «Точки над «i». Как обезопасить себя в отношениях – рассказал юрист.

Виктория Протас, кризисный психолог, сексолог:

Мое мнение, что к бывшим не стоит возвращаться и дружить с ними тем более. Вы же прекрасно знаете, что нет дружбы между мужчиной и женщиной. Либо это бывший любовник, либо это будущий любовник. Я считаю, что если между людьми были отношения сексуального? близкого характера, соответственно, все равно это оставило где-то след. Почему люди так любят возвращаться к бывшим? Вы не задавались этим вопросом?