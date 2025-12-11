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Бывшие: стоит ли давать отношениям второй шанс?

11 декабря 2025 10:03
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Есть такая народная примета. Не накрасилась, нарядилась во все худшее – встретишь бывшего. По данным специалистов, 90% людей хотят казаться успешными, счастливыми перед своими бывшими. Почему так происходит? И правда ли, что возвращаться к бывшим – это плохая примета и идея нехорошая? Стоит ли поддерживать дружеские отношения или лучше расстаться, «с глаз долой – из сердца вон»? На эти вопросы попытались ответить с гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».

Как обезопасить себя в отношениях – рассказал юрист.

Бывшие: стоит ли давать отношениям второй шанс?-2

Виктория Протас, кризисный психолог, сексолог:
Мое мнение, что к бывшим не стоит возвращаться и дружить с ними тем более. Вы же прекрасно знаете, что нет дружбы между мужчиной и женщиной. Либо это бывший любовник, либо это будущий любовник.

Я считаю, что если между людьми были отношения сексуального? близкого характера, соответственно, все равно это оставило где-то след. Почему люди так любят возвращаться к бывшим? Вы не задавались этим вопросом?

Бывшие: стоит ли давать отношениям второй шанс?-4

Михаил Свито, ведущий: 
Потому что там все понятно. Ты приходишь, тебя всегда ждут с распростертыми объятиями.

Виктория Протас: 
У меня был клиент, который возвращался 15 раз к своей бывшей. 15 раз, представляете? Вот такие дела. Но они в итоге все равно расстались, потому что эти отношения, соответственно, изжили себя. Это похоже даже на наркотический эффект. Я хочу вернуться, получить этот дофамин, получить историю для своего головного мозга. И дальше я иду в другие отношения, но при этом я помню, как мне с ней было хорошо.

Подробности в видео.

# Семья # Психология # отношения

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