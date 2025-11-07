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«Все равно что наркомания, но наркотик – человек». Как абьюз влияет на здоровье человека?

07 ноября 2025 15:47
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Но даже после побега кошмар не заканчивается. Депрессия, тревожность, посттравматическое расстройство – новая реальность жертв абьюза. Исцеление занимает годы, а доверие к людям приходится строить заново, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

«Все равно что наркомания, но наркотик – человек». Как абьюз влияет на здоровье человека?-2

Наталья Баранчук, врач-психотерапевт Минского городского клинического центра психиатрии и психотерапии:
Длительное такое травматическое воздействие не может не сказаться на здоровье человека, в том числе и на психическом. Это часто депрессивное состояние, тревожные расстройства, любые неврозы. Могут быть проблемы с общим здоровьем за счет хронического стресса (никого он здоровее не делал). А нахождение в абьюзивных отношениях – это все-таки хронический стресс.

«Все равно что наркомания, но наркотик – человек». Как абьюз влияет на здоровье человека?-4

Виктория Протас, кризисный психолог:
Зачастую самая трагичная ситуация – когда появляются суицидальные мысли и жизнь заканчивается таким образом. Поэтому на это стоит обратить внимание близким, друзьям, которые могут помочь вовремя обратиться. Зачастую, когда уже самая последняя стадия, нужна и требуется помощь психиатра и фармакологическая поддержка, чтобы человек просто вышел из этой зависимости. Это все равно что наркомания, только наркотик – это человек.

Подробности – в видео.

# отношения # Насилие # Психология # Виктория Протас

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