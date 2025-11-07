«Все равно что наркомания, но наркотик – человек». Как абьюз влияет на здоровье человека?
Но даже после побега кошмар не заканчивается. Депрессия, тревожность, посттравматическое расстройство – новая реальность жертв абьюза. Исцеление занимает годы, а доверие к людям приходится строить заново, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.
Наталья Баранчук, врач-психотерапевт Минского городского клинического центра психиатрии и психотерапии:
Длительное такое травматическое воздействие не может не сказаться на здоровье человека, в том числе и на психическом. Это часто депрессивное состояние, тревожные расстройства, любые неврозы. Могут быть проблемы с общим здоровьем за счет хронического стресса (никого он здоровее не делал). А нахождение в абьюзивных отношениях – это все-таки хронический стресс.
Виктория Протас, кризисный психолог:
Зачастую самая трагичная ситуация – когда появляются суицидальные мысли и жизнь заканчивается таким образом. Поэтому на это стоит обратить внимание близким, друзьям, которые могут помочь вовремя обратиться. Зачастую, когда уже самая последняя стадия, нужна и требуется помощь психиатра и фармакологическая поддержка, чтобы человек просто вышел из этой зависимости. Это все равно что наркомания, только наркотик – это человек.
Подробности – в видео.