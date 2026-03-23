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Когда отношения в паре можно назвать токсичными? Психолог назвала главные маркеры

23 марта 2026 14:57
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Юлия Чернышенко, психолог:
Если слушать один пример, направление того, о чем говорят психологи о нормотипичных отношениях, то любые отношения можно назвать токсичными. Однако давайте разбираться. Есть главные, основополагающие маркеры, когда стоит подумать – что-то здесь не так. 

Когда отношения в паре можно назвать токсичными? Психолог назвала главные маркеры-2

Юлия Чернышенко:
Главным маркером того, что отношения идут не в ту сторону и это совершенно не про вас, когда вы начинаете себя на физическом уровне чувствовать плохо, потому что психика – это хитрый механизм, особенно когда человек находится внутри отношений, ему достаточно тяжело определять, что такое хорошо, что такое плохо. 

Очень важный маркер – когда человек находится не совсем в тех отношениях, он начинает отдаляться от близких, родных и друзей, уходить в своего рода ракушку и заканчивает отношения с людьми, которые до этого были для него достаточно важными. 

Подробнее смотрите в видео.

# Психология # Полезные советы # отношения # Юлия Чернышенко

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