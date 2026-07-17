Сергеенко пообщался с трудовыми мигрантами из Узбекистана

Ход уборочной кампании, развитие инфраструктуры и создание надлежащих условий труда. Сельскохозяйственную отрасль северного региона проинспектировал председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко во время рабочего визита в Витебскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На полях Глубокского района сегодня задействовано больше полусотни зерноуборочных комбайнов. Аграрии ведут сбор ячменя, средняя урожайность которого достигает 27 центнеров с гектара, превышая прошлогодние показатели. Ряд местных хозяйств параллельно убирают рапс.

Удалось посетить сушильный комплекс одного из сельхозпредприятий района. В центре внимания – намолот ячменя и общая организация жатвы, выполнение объемов госзаказа, а также надежность работы объекта. В рамках визита в Витебскую область Игорь Сергеенко также пообщался со специалистами из Узбекистана, которые работают в Глубокском районе. Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

То, что сегодня увидели, если говорить по жилью, общежития в неплохом состоянии, где-то временное жилье, где-то ремонтируются дома, завершается ремонт. То есть не все гладко. Вопросы, конечно, требуют решения. Люди должны увидеть в том числе и нашу страну, и познакомиться. Может, кому-то не понравится, но с нашей стороны мы нацелены на то, и местные органы власти, глава государства, чтобы создать нормальные условия и для работы, и для быта.