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Новости по тегу #Особенные дети

Модные коллекции для особенных детей – рассказываем о благотворительном проекте «Цветные сны»
20 мая 2026 13:13

Модные коллекции для особенных детей – рассказываем о благотворительном проекте «Цветные сны»

От диагностики до коррекции – побывали в центре комплектной помощи детям с РАС
02 апреля 2026 11:26

От диагностики до коррекции – побывали в центре комплектной помощи детям с РАС

«Музыка творит чудеса» – о благотворительной акции для особенных детей поговорили с организаторами
09 марта 2026 13:08

«Музыка творит чудеса» – о благотворительной акции для особенных детей поговорили с организаторами

Инклюзивный фестиваль «Когда мы вместе!» прошёл в Минске
26 января 2026 07:21

Инклюзивный фестиваль «Когда мы вместе!» прошёл в Минске

Новая профилизация – рассказываем о подготовке специалистов для работы с детьми с аутизмом в БГПУ
17 января 2026 12:44

Новая профилизация – рассказываем о подготовке специалистов для работы с детьми с аутизмом в БГПУ

Для каждого нашёлся номер по интересам – побывали на новогоднем празднике для особенных детей
31 декабря 2025 11:20

Для каждого нашёлся номер по интересам – побывали на новогоднем празднике для особенных детей

Сухой бассейн и контактный зоопарк! Инклюзивную спортивно-игровую площадку открыли в Гомеле
20 октября 2025 18:37

Сухой бассейн и контактный зоопарк! Инклюзивную спортивно-игровую площадку открыли в Гомеле

Детство без границ! В Гродно открылась инклюзивная спортивно-игровая площадка
30 июля 2025 06:24

Детство без границ! В Гродно открылась инклюзивная спортивно-игровая площадка

Инклюзивная образовательная площадка! Как раскрывают потенциал учащихся в столичной школе №177
17 мая 2025 12:02

Инклюзивная образовательная площадка! Как раскрывают потенциал учащихся в столичной школе №177

В Минске прошёл инклюзивный модный показ «Цветные сны»
16 мая 2025 08:27

В Минске прошёл инклюзивный модный показ «Цветные сны»

Создают красоту своими руками! Как воспитанники Минского детского пансионата «Солнечный» раскрывают свои таланты
10 мая 2025 13:35

Создают красоту своими руками! Как воспитанники Минского детского пансионата «Солнечный» раскрывают свои таланты

Встреча родителей детей с аутизмом прошла в гомельском областном центре
10 апреля 2025 07:53

Встреча родителей детей с аутизмом прошла в гомельском областном центре