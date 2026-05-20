Новости по тегу #Особенные дети

Фестиваль «Цветные сны» – уникальный проект, где дети из интернатов могут проявить свои творческие способности. Для многих ребят это первый выход на большую сцену.
В центре коррекционно-развивающего обучения действуют разные направления. Среди основных – работа ресурсного центра по вопросам воспитания детей с расстройствами аутистического спектра.
Решили поездить по всей Беларуси, чтобы все дети могли увидеть наших детей и вместе с ними спеть. Эта акция и есть, чтобы они тоже стали успешными и талантливыми.
Это был не конкурс, а настоящий праздник, главными героями которого стали более 100 молодых людей с особенностями развития.
«Работа по формированию навыков, компитенций, знаний, умения коммуницировать, умения говорить – это педагогическая деятельность. Это то, чем занимаются учителя-дефектологи».
Громкий смех, улыбки, много сюрпризов и новогодних подарков. День воспитанников Молодечненского центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации начался с праздничного утренника.
Здесь могут играть, развиваться и социализироваться дети с особенностями в развитии.
Особое внимание уделили ребятам с ограниченными возможностями: комплексы оборудовали пандусами.
В стенах учреждения действуют 16 классов интегрированного обучения и воспитания, а также 4 специализированных класса.
Каждый элемент одежды был разработан с учетом индивидуальности детей. После показа кутюрье преподнесли ее в дар своим юным моделям.
В столичном городском детском социальном пансионате «Солнечный» каждый день наполнен творчеством. Здесь ребята не просто живут, но и создают красоту своими руками.
В Беларуси уделяют особое внимание поддержке детей с аутизмом.
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