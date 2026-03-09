«Музыка творит чудеса» – о благотворительной акции для особенных детей поговорили с организаторами

Юлия Быкова, заслуженная артистка Республики Беларусь, организатор благотворительной акции:

Идея зрела давным-давно, поскольку концерты мы делаем уже третий год с нашей школой. Это большие площадки. Концерты эти для тех деток, которые оказались в каких-то сложных жизненных ситуациях. У кого-то медицинские проблемы, у кого-то социальные проблемы. Эти акции традиционные – новогодняя у нас всегда была в Prime Hall и всегда была на площадке открытой ко Дню защиты детей у Национальной библиотеки. Когда мы видим, как это происходит, какое влияние на зрителей и наших детей оказывают такие концерты, то невольно понимаешь, что такое нужно как-то масштабировать. Потому что не все могут приехать, не до всех мы можем сами доехать. Повод нужен.

Один из таких поводов, триггеров – это был момент, когда мы решили написать, поддержать талантливых детей со всей Беларуси. Женя кинул клич: приходите к нам на кастинг. Мы выберем деток и напишем песню в подарок. Пришли 150 детей. Естественно, мы не смогли выбрать одного и даже десять не смогли выбрать. Потому что просто все буквально достойны. Мы объединили желающих. Написали коллективную песню «Верить в себя». Кроме этого, на этот кастинг еще приходили детки с особенностями развития. С такими диагнозами, с которыми не то что на сцене выступать, просто даже ходить, в социуме невозможно взаимодействовать. Когда эти дети поют, выходят на сцену, ты просто не веришь, что у них эти диагнозы, потому что они совершенно другие.