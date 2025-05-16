В Минске прошёл инклюзивный модный показ «Цветные сны»

Особый модный показ. Инклюзивный проект «Цветные сны» объединил более 250 воспитанников из школ-интернатов со всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На сцене Дворца железнодорожников ребята попробовали себя в роли моделей и продемонстрировали костюмы белорусских и зарубежных дизайнеров. Каждый элемент одежды был разработан с учетом индивидуальности детей. После показа кутюрье преподнесли ее в дар своим юным моделям. Дефиле проходило в формате концерта, так что на одном подиуме с детьми встретились именитые белорусские артисты.

Ольга Филанович, воспитанница Каменской специальной школы-интернат Бобруйского района: Я достаточно давно уже здесь участвую и нравится мне. Костюм так и называется «Цветные джинсы». У нас было мало времени для репетиций, но мы за два дня уже это все выучили.

Виктория Захаревская, начальник Республиканского волонтерского центра:

Данный проект был бы невозможен без участия волонтеров и благотворителей. То есть сейчас мы видим только итог огромной работы, которая проводится в течение года. Волонтеры подбирают дизайнеров, которые отшивают коллекции, учитывая особенности детей, их физические особенности.

Для детей также приготовили интересную анимационную программу. Организовывать инклюзивный модный показ стало доброй традицией. Он прошел уже восьмой раз.