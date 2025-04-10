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Встреча родителей детей с аутизмом прошла в гомельском областном центре

10 апреля 2025 07:53
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У них особое восприятие мира, каждый из них талантлив. В Беларуси уделяют особое внимание поддержке детей с аутизмом. Гомельский областной детский центр медицинской реабилитации «Живица» на один день стал площадкой для общения родителей таких детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Встреча родителей детей с аутизмом прошла в гомельском областном центре-2

Задать волнующие вопросы можно было группе специалистов – психологам, неврологам, дефектологам. На интерактивной площадке представили новые методики работы. Данные последних исследований показывают неуклонный рост распространенности расстройств аутистического спектра во всем мире. Заболевание неизлечимо. Но ранняя диагностика и комплексный подход способствуют успешной интеграции. 

Встреча родителей детей с аутизмом прошла в гомельском областном центре-4

Олег Зимелихин, главный врач Гомельской областной детской клинической больницы медицинской реабилитации:
Из 300 коек 120 коек – это для лечения детей с заболеванием психоневрологического профиля. И к нашему большому сожалению, последнее время порядка 30-40 % этих детей, которые получают у нас реабилитационную помощь, – это дети с расстройствами аутистического спектра. У нас работает группа неврологов, психологов, психиатров, психотерапевтов, физиотерапевтов, реабилитологов.

Встреча родителей детей с аутизмом прошла в гомельском областном центре-6

Лариса Малахова:
В три годика нам выставили уже аутизм. Учится в обычной школе. У него сохранный интеллект. Учится неплохо. 10, 9, 8 в результате. Была программа ТО. Сейчас обычная программа. Участвуем везде, где только можно. Сначала это было очень тяжело. Были истерики, крики. Это было потихоньку, потихоньку. Приходили, уходили. Он сейчас уже спокойно выходит на сцену. 

Государство прилагает все усилия, чтобы у детей с особенностями развития была возможность расти и учиться вместе с обычными ребятами. При Совете Республики создан консультативный совет. Работают центры коррекционного развития. Адаптироваться и освоить учебную программу помогают воспитатели персонального сопровождения. В планах Министерства образования – дополнительные квоты, чтобы дети, получив общее среднее образование, смогли поступить в вуз.

# Особенные дети

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