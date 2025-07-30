Детство без границ. В Гродно открылась инклюзивная спортивно-игровая площадка. Уникальная локация для малышей обустроена в одном из спальных районов города, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь установили несколько видов качелей, горки и песочницу, создали пространство для игр. Особое внимание уделили ребятам с ограниченными возможностями: комплексы оборудовали пандусами. Новая площадка – проект местных жителей. Он получил финансирование благодаря победе в конкурсе гражданских инициатив. На реализацию идеи облисполком выделил более 80 тысяч рублей.

Виктория Кравцевич, жительница Гродно: Мы планируем сюда возвращаться, потому что площадка очень функциональная, все для детей есть.

Михаил Оксенюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Не просто ее подарил кто-то, а люди сами, сами вышли с инициативой, разработали проект, вложили частицу своей души и денег в создание этой площадки. Такое ценится всегда больше, чем то, что досталось бесплатно.

Такая инклюзивная спортивно-игровая площадка – пока единственная в Беларуси. Она разместилась рядом с благотворительной организацией, куда ежедневно приходят на занятия дети с инвалидностью.