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Детство без границ! В Гродно открылась инклюзивная спортивно-игровая площадка

30 июля 2025 06:24
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Детство без границ. В Гродно открылась инклюзивная спортивно-игровая площадка. Уникальная локация для малышей обустроена в одном из спальных районов города, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Детство без границ! В Гродно открылась инклюзивная спортивно-игровая площадка-2

Здесь установили несколько видов качелей, горки и песочницу, создали пространство для игр. Особое внимание уделили ребятам с ограниченными возможностями: комплексы оборудовали пандусами. Новая площадка – проект местных жителей. Он получил финансирование благодаря победе в конкурсе гражданских инициатив. На реализацию идеи облисполком выделил более 80 тысяч рублей.

Детство без границ! В Гродно открылась инклюзивная спортивно-игровая площадка-4

Виктория Кравцевич, жительница Гродно:
Мы планируем сюда возвращаться, потому что площадка очень функциональная, все для детей есть.

Детство без границ! В Гродно открылась инклюзивная спортивно-игровая площадка-6

Михаил Оксенюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Не просто ее подарил кто-то, а люди сами, сами вышли с инициативой, разработали проект, вложили частицу своей души и денег в создание этой площадки. Такое ценится всегда больше, чем то, что досталось бесплатно.

Такая инклюзивная спортивно-игровая площадка – пока единственная в Беларуси. Она разместилась рядом с благотворительной организацией, куда ежедневно приходят на занятия дети с инвалидностью.

# Государственная социальная политика # Михаил Оксенюк # Особенные дети # Дети # Жизнь с инвалидностью в Беларуси

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