Инклюзивный фестиваль «Когда мы вместе!» прошёл в Минске

«Когда мы вместе!» – под таким названием в Минске впервые прошел республиканский инклюзивный фестиваль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это был не конкурс, а настоящий праздник, главными героями которого стали более 100 молодых людей с особенностями развития. Каждое выступление – это история преодоления и огромной работы. Выйти на сцену и раскрыть свой внутренний мир – такой смелостью обладает ни каждый. В холле Дома молодежи были представлены картины, вышивка, игрушки из шерсти, сложнейшие работы из бисера – целый мир, созданный руками этих удивительных мастеров. Творчество, действительно не знает ни границ, ни ограничений.

Ульяна Романишко, воспитанница Мозырской ПО ОО «БелАПДИиМИ» ОЦСУ «Особое сердце»: Мы приехали из Мозырской организации «Особое сердце», чтобы участвовать в фестивале, сыграть мимов, чтобы всем понравилось. Репетировали долго, чтобы было хорошо все.

Глеб Калесный, воспитанник Мозырской ПО ОО «БелАПДИиМИ» ОЦСУ «Особое сердце»: Я первый раз выступаю мимом. Мы очень много репетировали усердно. Мне здесь понравилось, здесь очень вкусно кормят, и здесь можно познакомиться с новыми друзьями.

Валентина Бичикова, председатель центрального совета Белорусской ассоциации помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам:

Ребята приехали со всех регионов. Они где-то уже пересекались, на каких-то форумах, в каких-то лагерях. Новые знакомства у нас получается. У нас даже одна есть семья, которая встретились и поженились тоже на таких мероприятиях. Поэтому для ребят это и для родителей это важно.

Праздник творчества был организован Белорусской ассоциацией помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам. В дальнейшем его планируют сделать ежегодным.