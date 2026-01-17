Новая профилизация – рассказываем о подготовке специалистов для работы с детьми с аутизмом в БГПУ

Успешное развитие страны зависит от труда каждого белоруса. В 2026 году гранты Президента страны получили 42 специалиста в самых важных сферах – науке, образовании, здравоохранении, культуре. Среди победителей проект Белорусского государственного педагогического университета. Что это за разработка? Как она изменит жизнь многих людей?

Елена Ишмуратова, заведующая кафедрой специальной педагогики Института инклюзивного образования БГПУ:

Это грант, который нам государство дало на то, чтобы мы могли подготовить специалистов в области работы с детьми с расстройством аутистического спектра. Уже с 2023 года у нас новая профилизация – это работа с детьми с расстройством аутистического спектра.

Нам очень важно помочь нашим будущим учителям-дефектологам работать с детьми, начиная с раннего возраста. Потому что многие родители уже до двух лет замечают особенности в развитии своего ребенка. Более того, сейчас у нас врачи научились раньше определять это нарушение. Нам очень важно понять, как работать с этими детьми, чтобы это было качественно, вовремя, хорошо. Чтобы как можно быстрее эти дети могли общаться со сверстниками, учиться вместе с ними разным навыкам, игре, читать, писать.

Ольга Бурлакова, ведущая:

Наверное, нужно обязательно еще раз упомянуть, как нам говорят медики, чем раньше выявлены эти моменты, эти расстройства, даже в годик, тем есть больше шансов, что ребенок вырастет абсолютно здоровым, полноценным. Практически не будет ничем отличаться. На качестве его жизни никак это не скажется.