Прямой эфир

Новая профилизация – рассказываем о подготовке специалистов для работы с детьми с аутизмом в БГПУ

17 января 2026 12:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Успешное развитие страны зависит от труда каждого белоруса. В 2026 году гранты Президента страны получили 42 специалиста в самых важных сферах – науке, образовании, здравоохранении, культуре. Среди победителей проект Белорусского государственного педагогического университета. Что это за разработка? Как она изменит жизнь многих людей?

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Вера Хитрюк, директор Института инклюзивного образования БГПУ, и Елена Ишмуратова, заведующая кафедрой специальной педагогики Института инклюзивного образования БГПУ.

Алеся Алехнович, ведущая:
Расскажите, что это за победа, что это за проект?

Новая профилизация – рассказываем о подготовке специалистов для работы с детьми с аутизмом в БГПУ-2

Елена Ишмуратова, заведующая кафедрой специальной педагогики Института инклюзивного образования БГПУ:
Это грант, который нам государство дало на то, чтобы мы могли подготовить специалистов в области работы с детьми с расстройством аутистического спектра. Уже с 2023 года у нас новая профилизация – это работа с детьми с расстройством аутистического спектра. 

Нам очень важно помочь нашим будущим учителям-дефектологам работать с детьми, начиная с раннего возраста. Потому что многие родители уже до двух лет замечают особенности в развитии своего ребенка. Более того, сейчас у нас врачи научились раньше определять это нарушение. Нам очень важно понять, как работать с этими детьми, чтобы это было качественно, вовремя, хорошо. Чтобы как можно быстрее эти дети могли общаться со сверстниками, учиться вместе с ними разным навыкам, игре, читать, писать.

Ольга Бурлакова, ведущая:
Наверное, нужно обязательно еще раз упомянуть, как нам говорят медики, чем раньше выявлены эти моменты, эти расстройства, даже в годик, тем есть больше шансов, что ребенок вырастет абсолютно здоровым, полноценным. Практически не будет ничем отличаться. На качестве его жизни никак это не скажется.

Новая профилизация – рассказываем о подготовке специалистов для работы с детьми с аутизмом в БГПУ-4

Вера Хитрюк, директор Института инклюзивного образования БГПУ:
Это не только выявление. Медики как раз научились выявлять достаточно рано. Но сама работа по формированию навыков, компитенций, знаний, умения коммуницировать, умения говорить – это педагогическая деятельность. Это то, чем занимаются учителя-дефектологи. 

Именно поэтому мы сегодня смещаем подготовку будущего учителя-дефектолога с дошкольного образования на ранний возраст. Потому что все, что мы успеваем сделать от рождения до трех лет на самом деле работает на ребенка, качество жизни его, качество жизни его семьи и его возможность социализации в будущем.

Подробности в видео.

# Алеся Алехнович # Ольга Бурлакова # Вера Хитрюк # Юрий Царёв # БГПУ имени Максима Танка # Образование в Беларуси # Особенные дети

Другие новости рубрики

Все новости
Познакомиться со специальностями и узнать об особенностях поступления – в БНТУ проходит день открытых дверей
17 января 2026 10:55

Познакомиться со специальностями и узнать об особенностях поступления – в БНТУ проходит день открытых дверей

ГАИ работает в усиленном режиме в связи со сложными погодными условиями
17 января 2026 10:54

ГАИ работает в усиленном режиме в связи со сложными погодными условиями

Беларусь и Азербайджан подписали соглашение о взаимном признании и обмене водительских удостоверений
17 января 2026 10:47

Беларусь и Азербайджан подписали соглашение о взаимном признании и обмене водительских удостоверений