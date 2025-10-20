Сухой бассейн и контактный зоопарк! Инклюзивную спортивно-игровую площадку открыли в Гомеле

Пространство, где каждому ребенку рады. В Гомельском городском центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации открыли инклюзивную спортивно-игровую площадку. Также в центре появились сухой бассейн, песчаные панели и тактильные модули – все это помогает детям развивать восприятие, внимание и моторику в игровой форме. В отдельном кабинете – специальные тренажеры. С их помощью специалисты могут подбирать индивидуальные программы восстановления. Но больше всего эмоций у детей вызвал контактный зоопарк. Здесь можно не только увидеть, но и покормить животных – а это, по словам педагогов, важный шаг к развитию эмпатии, тактильных ощущений и просто хорошего настроения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для детей, которые большую часть времени проводят в терапии, такие инициативы – настоящее окно в мир, где их слышат, понимают и принимают. В этом убедилась наша коллега Анна Корольчук.

Это место можно назвать вторым домом для двух сотен юных гомельчан. Ребят, которым нужен особый уход и дополнительное внимание. Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации проводит для них занятия и делает все для интеграции особенных детей в общество. Виктория Павлова, жительница Гомеля:

Нравится нам, всегда очень хорошо, чистота, порядок, красота. Всегда все для детей. Руководство замечательное, персонал замечательный. С ребенком занимаются, я вижу всегда улучшения.

С 1 сентября такие центры работают по новому положению – полностью координируют специальное образование в своем регионе. Как связующее звено между родителями «особенных детей» и школами сотрудники помогают выбирать учебные программы и условия, в которых ребенку будет легче развиваться. На консультации и психолого-медико-педагогическую комиссию сюда приходят более 8 тысяч маленьких горожан в год. Чтобы разнообразить досуг ребят, во дворе открыли большую инклюзивную площадку для занятий спортом и игр. Инклюзивную площадку и контактный зоопарк открыли в коррекционном центре Гомеля.

Все продумали до мелочей: специальные качели и тренажеры развивают гибкость и координацию и подходят для разных возрастов и состояния здоровья. В самом центре появился контактный зоопарк. Общение с питомцами хорошо влияет на эмоциональное состояние детей и открывает больше возможностей для реабилитации.

К этому учебному году центр сильно преобразился – свежий ремонт дополнили покупкой нового оборудования в сенсорную комнату и спортивные залы. Например, установили редкий тренажер Гросса для больных с ДЦП. Для города это первый опыт создания такого современного многофункционального объекта для детей с инвалидностью.