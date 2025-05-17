Инклюзивная образовательная площадка! Как раскрывают потенциал учащихся в столичной школе №177

В стенах учреждения действуют 16 классов интегрированного обучения и воспитания, а также 4 специализированных класса. Это не просто школа, это пространство, где инклюзия становится основой для раскрытия потенциала всех учащихся.

Ольга Сидоренко, заместитель директора по учебной работе средней школы №177 г. Минска:

В нашей школе обучаются дети по разным программам. Это дети с трудностями обучения, с тяжелыми нарушениями речи, с интеллектуальной недостаточностью. И на данный момент в нашей школе обучается 26 детей с расстройствами аутистического спектра.

В специализированном классе обучение строится не только вокруг общеобразовательных предметов, но и через коррекционные занятия, направленные на социализацию и адаптацию к реальной жизни. Учебное пространство разделено на зоны. В одной ребята осваивают дисциплины, в другой отдыхают и снимают стресс с помощью настольных игр и релаксации.