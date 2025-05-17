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Инклюзивная образовательная площадка! Как раскрывают потенциал учащихся в столичной школе №177

17 мая 2025 12:02
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 Столичная школа №177 – уникальная образовательная площадка, входящая в структуру Института инклюзивного образования. Сегодня здесь создана многоуровневая система поддержки учеников.

Инклюзивная образовательная площадка! Как раскрывают потенциал учащихся в столичной школе №177 -2

В стенах учреждения действуют 16 классов интегрированного обучения и воспитания, а также 4 специализированных класса. Это не просто школа, это пространство, где инклюзия становится основой для раскрытия потенциала всех учащихся.

Инклюзивная образовательная площадка! Как раскрывают потенциал учащихся в столичной школе №177 -4

Ольга Сидоренко, заместитель директора по учебной работе средней школы №177 г. Минска:
В нашей школе обучаются дети по разным программам. Это дети с трудностями обучения, с тяжелыми нарушениями речи, с интеллектуальной недостаточностью. И на данный момент в нашей школе обучается 26 детей с расстройствами аутистического спектра.

В специализированном классе обучение строится не только вокруг общеобразовательных предметов, но и через коррекционные занятия, направленные на социализацию и адаптацию к реальной жизни. Учебное пространство разделено на зоны. В одной ребята осваивают дисциплины, в другой отдыхают и снимают стресс с помощью настольных игр и релаксации.

Инклюзивная образовательная площадка! Как раскрывают потенциал учащихся в столичной школе №177 -6

Мне здесь очень нравится. У меня любимые предметы – русская и белорусская литература.

Инклюзивная образовательная площадка! Как раскрывают потенциал учащихся в столичной школе №177 -8

Мой любимый – семейный инклюзивный театр. Поэтому мне очень нравится заниматься, подготавливаться к спектаклю, веселиться с друзьями.

Подробности в видео.

# Образование в Беларуси # Особенные дети

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