Инклюзивная образовательная площадка! Как раскрывают потенциал учащихся в столичной школе №177

Столичная школа №177 – уникальная образовательная площадка, входящая в структуру Института инклюзивного образования. Сегодня здесь создана многоуровневая система поддержки учеников.
Столичная школа №177 – уникальная образовательная площадка, входящая в структуру Института инклюзивного образования. Сегодня здесь создана многоуровневая система поддержки учеников.
В стенах учреждения действуют 16 классов интегрированного обучения и воспитания, а также 4 специализированных класса. Это не просто школа, это пространство, где инклюзия становится основой для раскрытия потенциала всех учащихся.
Ольга Сидоренко, заместитель директора по учебной работе средней школы №177 г. Минска:
В нашей школе обучаются дети по разным программам. Это дети с трудностями обучения, с тяжелыми нарушениями речи, с интеллектуальной недостаточностью. И на данный момент в нашей школе обучается 26 детей с расстройствами аутистического спектра.
В специализированном классе обучение строится не только вокруг общеобразовательных предметов, но и через коррекционные занятия, направленные на социализацию и адаптацию к реальной жизни. Учебное пространство разделено на зоны. В одной ребята осваивают дисциплины, в другой отдыхают и снимают стресс с помощью настольных игр и релаксации.
Мне здесь очень нравится. У меня любимые предметы – русская и белорусская литература.
Мой любимый – семейный инклюзивный театр. Поэтому мне очень нравится заниматься, подготавливаться к спектаклю, веселиться с друзьями.
Подробности в видео.