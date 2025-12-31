Для каждого нашёлся номер по интересам – побывали на новогоднем празднике для особенных детей

В преддверии новогодних праздников все населенные пункты Центрального региона стали еще ярче и краше. Облачились в сверкающий наряд. Для местных жителей подготовлено много сюрпризов – театрализованные представления, мастер-классы, а также шествия Дедов Морозов и Снегурочек. Особенно эти дни ждут самые маленькие жители, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Символ праздника – побывали в лесопитомнике и узнали, как выращивают новогодние елки/

Громкий смех, улыбки, много сюрпризов и новогодних подарков. День воспитанников Молодечненского центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации начался с праздничного утренника. Заряд хорошего настроения и радости прямо ощущался в воздухе. К торжественному событию ребята с воспитателями начинали готовиться еще за два месяца. Репетиции, подбор сценария, распределение ролей – для каждого нашелся номер по интересам. Девушки и юноши с энтузиазмом включались в процесс. Выбрали темы дружбы, приключений и, конечно, волшебства.

Татьяна Мышук, заместитель директора Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации г. Молодечно:

Наша задача – чтобы каждый ребенок был задействован в утреннике по его возможностям, умениям. Помогают – помощь посильная каждому ребенку. Задача каждого педагога нашего центра состоит не в том, чтобы помочь ребенку рукой, а чтобы убрать руку в нужный момент. Дать ему возможность почувствовать ту энергию, то добро, которое направлено для них сегодня в этот замечательный день. Поверить в сказку и просто получить массу положительных эмоций. Где-то ребенок может сам сказать, где-то ему помогают педагоги. Только сообща вместе, в этой триаде – родители, ребенок, педагог, мы можем достигнуть такого уровня мероприятия.

Денис Дук, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:

В этом учреждении образование первый раз. Могу отметить, что в нашей стране высокопрофессиональные педагоги. Они найдут ключ к любому ребенку, найдут подход к любому ребенку. У нас нет чужих детей, у нас все дети наши. В этом заложен большой смысл. Поэтому система образования выстроена так, что в этом учреждении от самых маленьких детей до совершеннолетия есть сопровождение. Есть работа с определенными категориями возрастными, и она эффективна. Мы сегодня видели, что дети улыбались, дети были сопричастны. Они готовились, переживали, вкладывали душу, у них получалось. У каждого была сегодня маленькая победа, маленькая радость. Значит, у нас, взрослых, тоже толика радости от их побед. Мы тоже гордимся их достижениями. Мы, конечно, желаем, чтобы они росли счастливыми, полноценными гражданами нашего общества. Наша система образования им только в этом поможет.

Наталья Глинская, член Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию:

В эту акцию включены не только высшие должностные лица, общественные организации, политические партии, но все больше гражданских лиц. Гражданское общество присоединяется к этой акции. Я хочу сказать, что именно воспитательный потенциал в прошествии столько лет раскрывается как нельзя лучше. Неравнодушные люди – просто обычные люди приходят к нашим детям для того, чтобы отдать частичку своего сердца и, конечно, украсить новогодние праздники. Дети, какие бы они ни были, они все ждут от нас с вами чуда. В наших возможностях его создать. Всего в Центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации обучение проходит около 170 детей. Каждый из них получает индивидуальный подход и поддержку, что позволяет развивать свои навыки и способности в комфортной и доброй атмосфере. Специалисты работают над тем, чтобы помочь ребятам преодолевать трудности, достигать своих целей, а также повышать уверенность в себе.