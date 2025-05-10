Создают красоту своими руками! Как воспитанники Минского детского пансионата «Солнечный» раскрывают свои таланты
В столичном городском детском социальном пансионате «Солнечный» каждый день наполнен творчеством. Здесь ребята не просто живут, но и создают красоту своими руками. В одной из мастерских дважды в неделю рождаются настоящие шедевры. Это свечи наливные, гелиевые, соевые, с декором сухоцветов, ракушек и даже исландского мха.
Это не просто рукоделие, а целая вселенная развития моторики, эстетического вкуса и даже ароматерапия, когда в воск добавляют душистые масла. А в соседней мастерской настоящая магия красок. Юные художники раскрашивают деревянных матрешек, оживляя их яркими узорами. Каждая красавица получается уникальной.
Ангелина Мотянко, воспитатель Минского городского детского социального пансионата «Солнечный»:
Мы смотрим, что нам нравится, раскрашиваем уже так, как нам проще. Так как особенные детки, мы немного стараемся, чтобы для них было легче рисовать. Матрешек нам предоставляют волонтеры.
Я занимаюсь просто рисованием, нравится рисовать военных матрешек.
А еще учатся танцевать. Чувство ритма, пластика, координация и, конечно, радость движения.
Александр Ляхович, культорганизатор Минского городского детского социального пансионата «Солнечный»:
Наши дети занимаются хореографическим искусством, театрализованным искусством. Также сейчас мы готовим номер для инклюзивного фестиваля. Это дефиле, подиумный шаг. Мы с ними разучиваем также базовые элементы и спортивного бального танца, а также, конечно, проще для детей в работе инклюзивного характера – это, конечно, эстрадное направление, и мы эстрадное направление тоже развиваем. Театральное – это в основном пантомима, так как детей много тех, кто может через язык тела показывать какие-либо действия и передавать смысл.
А еще здесь создают открытки, поделки и многое другое. Каждый кружок – это новый навык, новый способ самовыражения и шаг к всестороннему развитию.
Подробности в видео.