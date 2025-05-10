Создают красоту своими руками! Как воспитанники Минского детского пансионата «Солнечный» раскрывают свои таланты

В столичном городском детском социальном пансионате «Солнечный» каждый день наполнен творчеством. Здесь ребята не просто живут, но и создают красоту своими руками. В одной из мастерских дважды в неделю рождаются настоящие шедевры. Это свечи наливные, гелиевые, соевые, с декором сухоцветов, ракушек и даже исландского мха.

Это не просто рукоделие, а целая вселенная развития моторики, эстетического вкуса и даже ароматерапия, когда в воск добавляют душистые масла. А в соседней мастерской настоящая магия красок. Юные художники раскрашивают деревянных матрешек, оживляя их яркими узорами. Каждая красавица получается уникальной.

Ангелина Мотянко, воспитатель Минского городского детского социального пансионата «Солнечный»: Мы смотрим, что нам нравится, раскрашиваем уже так, как нам проще. Так как особенные детки, мы немного стараемся, чтобы для них было легче рисовать. Матрешек нам предоставляют волонтеры.

Александр Ляхович, культорганизатор Минского городского детского социального пансионата «Солнечный»:

Наши дети занимаются хореографическим искусством, театрализованным искусством. Также сейчас мы готовим номер для инклюзивного фестиваля. Это дефиле, подиумный шаг. Мы с ними разучиваем также базовые элементы и спортивного бального танца, а также, конечно, проще для детей в работе инклюзивного характера – это, конечно, эстрадное направление, и мы эстрадное направление тоже развиваем. Театральное – это в основном пантомима, так как детей много тех, кто может через язык тела показывать какие-либо действия и передавать смысл.

А еще здесь создают открытки, поделки и многое другое. Каждый кружок – это новый навык, новый способ самовыражения и шаг к всестороннему развитию.