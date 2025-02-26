Сотрудничество Беларуси и России не несёт угроз третьим странам – Максим Рыженков

Несмотря на все провокации со стороны Запада, Минск и Москва продолжают подтверждать свою миротворческую позицию на международной арене. Хотя Брюссель и Вашингтон пытаются очернить наши государства, сотрудничество Беларуси и России не несет угроз третьим странам. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков во время участия во встрече высокого уровня Конференции ООН по разоружению в Женеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отметил дипломат, Минск не намерен ввязываться в безумную закупку дорогостоящего оружия и кратного увеличения вооруженных сил, провоцируя дальнейшую конфронтацию, так как это просто бесполезно. Однако, как мы видим, не все в Европе придерживаются схожих взглядов. В частности, Польша, которая неоднократно заявляла, что намерена создать самую сильную армию в Европе, а это по планам 300 тысяч человек. Или Литва, военные расходы которой в 2024 году составили более 11 % по отношению к госбюджету страны. Подобная риторика стала прямым следствием гегемонии и безнаказанности Запада, которому с каждым годом становится все труднее поддерживать свое доминирование.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

Мир как по спирали впервые с начала 80-х годов ХХ века вновь вернулся в точку, из которой отчетливо видна новая ядерная угроза. Почему на смену парадигме разоружения и безопасности, основанной на доверии, сотрудничестве, пришла конфронтация и новая гонка вооружений? Ответ очевиден. Потому что, пожалуй, и это самое главное, отдельные страны ощутили победу в холодной войне, стали пренебрегать принципом равной и неделимой безопасности, высокомерно игнорировать законные озабоченности других стран.

Согласно данным международных исследователей, в последние годы тенденция ухудшается. Только в 2023 году общемировые военные расходы выросли на 7 %. В Европе же эти показатели увеличились более чем в два раза. Но, вопреки милитаристским настроениям, Беларусь продолжает придерживаться пути сохранения мира, построения диалога и конструктивных отношений со всеми странами. Максим Рыженков:

Мы убеждены, что путь к глобальному миру и разоружению лежит через восстановление доверия, через строгое следование принципу равной и неделимой безопасности для всех государств, через равноправный и взаимоуважительный диалог. Ведь как говорит наш Президент Александр Григорьевич Лукашенко, задача у нас у всех должна быть одна – отвести мир от пропасти: уберечь мир от войн, возродить цивилизованное общение, сохранить человеческие ценности и передать наш общий дом, лучше мирный дом, в надежные руки будущим поколениям.