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Страны Балтии сообщили ООН о выходе из Оттавской конвенции

28 июня 2025 11:35
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Страны Балтии сообщили ООН о выходе из Оттавской конвенции-0

Литва, Латвия, Эстония направили уведомление ООН о выходе из договора о запрете мин, пишет РИА Новости.

Как объявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, решение Вильнюсу о выходе из указанного договора «далось нелегко», в очередной раз совершив попытку заявить о некоей угрозе от РФ.

Также Рига и Таллин передали ООН документы для выхода из Оттавской конвенции.

Оттавской конвенцией предусматривается запрет на применение, хранение, изготовление и передачу противопехотных мин и их ликвидация.

Фото: Pinterest

# Международная политика # ООН

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