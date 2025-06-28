Страны Балтии сообщили ООН о выходе из Оттавской конвенции

Литва, Латвия, Эстония направили уведомление ООН о выходе из договора о запрете мин, пишет РИА Новости.

Как объявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, решение Вильнюсу о выходе из указанного договора «далось нелегко», в очередной раз совершив попытку заявить о некоей угрозе от РФ.

Также Рига и Таллин передали ООН документы для выхода из Оттавской конвенции.

Оттавской конвенцией предусматривается запрет на применение, хранение, изготовление и передачу противопехотных мин и их ликвидация.

Фото: Pinterest