В Могилёвской области проходит V региональный форум по устойчивому развитию

Программа развития ООН по достижению Целей устойчивого развития совпадает с тем путем, по которому идет наша страна. На это обратил внимание заместитель председателя Совета Республики Сергей Хоменко во время V Могилевского регионального форума по устойчивому развитию, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он прошел в дворцово-парковом ансамбле поселка Жиличи и собрал представителей агентств ООН в Беларуси, региональной рабочей группы по ЦУР, молодежных послов и экспертов. Главная цель – познакомить участников форума с реальным положением дел в Могилевской области. Региональному развитию в нашей стране – особое внимание. Акцент – на равных возможностях для роста.

Сергей Хоменко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси, национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития: Мы выбрали путь, который выражен в нескольких словах. Государство для народа, государство во имя народа. Изучая и ознакомляясь с той реальностью, думаю, что представители ООН понимают, что это не просто слова. Это дела, которые сначала приняты решением главы государства, реализуются нашим правительством, реализуются в регионах.

Рустам Хайдаров, представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси:

Мне кажется, локализация цели устойчивого развития, она очень важна в том плане, что мы помогаем национальным партнерам осуществлять проекты в интересах детей. Это мой первый визит в Могилевскую область. Я сейчас на форуме узнал, что очень много различных проектов внедряется в области в интересах детей. И ЮНИСЕФ уже достаточно давно, на самом деле, помогает области в реализации таких проектов. Например, города, дружественные детям – на сегодняшний день 5 городов, включая Могилев, и вот с декабря Бобруйск, являются городами, дружественными к детям. И данная методика помогает более целенаправленно отслеживать и оценивать потребности детей на основе данных.

Чтобы оценить реализацию стратегии устойчивого развития региона, участники форума посетили ключевые социально-экономические объекты. В их числе и мемориальный комплекс «Борки» – место одной из самых страшных трагедий Великой Отечественной войны, где фашисты уничтожили более двух тысяч мирных жителей.