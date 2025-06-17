Беларусь с площадки ООН призвала к полному отказу от использования односторонних принудительных мер

Беларусь с площадки ООН призвала к полному и необратимому прекращению преступной практики использования односторонних принудительных мер. Несмотря на рекомендации Генассамблеи организации и вопреки общему международному уставу, – санкции по-прежнему применяются небольшой группой государств, со всеми вытекающими из этого негативными последствиями, обратил внимание заместитель Постоянного представителя Беларуси при ООН.
Используя подобные меры как инструмент для продвижения своей внешней политики, эти страны вводят в заблуждение участников ООН, касательно их реального эффекта.
Павел Евсеенко, заместитель Постоянного представителя Беларуси при ООН:
В каждой ситуации в мире односторонние принудительные меры оказывают негативное воздействие на права человека, включая право на жизнь, право на здоровье, право на свободу от голода, право на достойный уровень жизни, питание, образование, труд и жилище и право на развитие. Односторонние санкции и чрезмерное соблюдение требований пагубно сказываются на реализации всех аспектов права на здоровье всех людей в странах, находящихся под санкциями, включая доступ к необходимым лекарствам, медицинским учреждениям, медицинскому оборудованию и квалифицированной медицинской помощи.
При этом страдают от введения санкций в большей степени лица, находящиеся в уязвимом положении – женщины, дети, пожилые люди и инвалиды. Реальная и единственная цель вводимых ограничительных мер – желание изменить политику другого государства, добиться от него подчинения, – подчеркнул дипломат.