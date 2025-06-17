Беларусь с площадки ООН призвала к полному отказу от использования односторонних принудительных мер

Беларусь с площадки ООН призвала к полному и необратимому прекращению преступной практики использования односторонних принудительных мер. Несмотря на рекомендации Генассамблеи организации и вопреки общему международному уставу, – санкции по-прежнему применяются небольшой группой государств, со всеми вытекающими из этого негативными последствиями, обратил внимание заместитель Постоянного представителя Беларуси при ООН.

Используя подобные меры как инструмент для продвижения своей внешней политики, эти страны вводят в заблуждение участников ООН, касательно их реального эффекта.