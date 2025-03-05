Генассамблея ООН одобрила резолюцию к 80-летию окончания Второй мировой войны

Генеральная Ассамблея ООН одобрила предложенную Россией резолюцию по случаю 80-ой годовщины окончания Второй мировой войны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В частности, документ предполагает проведение торжественного заседания в память о жертвах с 2025 года и впоследствии каждые 5 лет. Проект подготовила Россия в соавторстве с десятками государств, в том числе Беларусью. Соответствующий документ был принят консенсусом.

Резолюция также подразумевает ежегодное торжественное празднование 8 и 9 мая всеми государствами-членами, организациями системы ООН, неправительственными организациями и частными лицами как дань памяти всем жертвам Второй мировой войны.