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Генассамблея ООН одобрила резолюцию к 80-летию окончания Второй мировой войны

05 марта 2025 19:53
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Генеральная Ассамблея ООН одобрила предложенную Россией резолюцию по случаю 80-ой годовщины окончания Второй мировой войны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Генассамблея ООН одобрила резолюцию к 80-летию окончания Второй мировой войны-2

В частности, документ предполагает проведение торжественного заседания в память о жертвах с 2025 года и впоследствии каждые 5 лет. Проект подготовила Россия в соавторстве с десятками государств, в том числе Беларусью. Соответствующий документ был принят консенсусом. 

Резолюция также подразумевает ежегодное торжественное празднование 8 и 9 мая всеми государствами-членами, организациями системы ООН, неправительственными организациями и частными лицами как дань памяти всем жертвам Второй мировой войны.

# ООН # Великая Отечественная война

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