Совбез ООН принял предложенную США резолюцию по Украине

Совет Безопасности ООН принял американский проект резолюции по урегулированию украинского конфликта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За нее проголосовали десять стран, включая Россию и Китай.

В документе отмечается, что главной задачей ООН является поддержание международного мира. Авторы настоятельно призвали как можно скорее разрешить конфликт и установить крепкий мир между Украиной и Россией. Резолюция была принята в редакции, предложенной США. Совбез отклонил все поправки европейских государств, в которых содержалась антироссийская риторика. Накануне Генассамблея ООН приняла подобный документ, в котором осуждались действия Москвы. От нее потребовали прекратить военные действия немедленно вывести все вооруженные силы с территории Украины. Однако резолюции Совбеза ООН, в отличие от резолюций Генассамблеи, обязательны к исполнению.