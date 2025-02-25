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Совбез ООН принял предложенную США резолюцию по Украине

25 февраля 2025 07:34
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Совет Безопасности ООН принял американский проект резолюции по урегулированию украинского конфликта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За нее проголосовали десять стран, включая Россию и Китай.

Совбез ООН принял предложенную США резолюцию по Украине-2

В документе отмечается, что главной задачей ООН является поддержание международного мира. Авторы настоятельно призвали как можно скорее разрешить конфликт и установить крепкий мир между Украиной и Россией. Резолюция была принята в редакции, предложенной США. Совбез отклонил все поправки европейских государств, в которых содержалась антироссийская риторика. Накануне Генассамблея ООН приняла подобный документ, в котором осуждались действия Москвы. От нее потребовали прекратить военные действия немедленно вывести все вооруженные силы с территории Украины. Однако резолюции Совбеза ООН, в отличие от резолюций Генассамблеи, обязательны к исполнению.

# Международная политика # США # ООН

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