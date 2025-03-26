В ООН приветствуют договоренности о безопасности судоходства в Чёрном море

Примет ли она участие в данной инициативе, пока неизвестно. Отметим, что мир в этом регионе будет строиться в основном на условиях Москвы. Россия выступает за возобновление черноморской инициативы, но в более приемлемой для всех форме. Кремль настаивает на четких гарантиях для России, а Вашингтон, судя по всему, постарается их обеспечить. Там заявили, что намерены содействовать расширению доступа Москвы к портам и платежным системам для экспорта продовольствия и удобрений. Напомним, что черноморская тема стала одной из ключевых в рамках переговоров по украинскому вопросу в Эр-Рияде. Они продолжались три дня и завершились накануне встречей представителей Вашингтона и Киева.